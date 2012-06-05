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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۵۸

افسری خبر داد:

افزایش آلودگی هوا در سیستان و بلوچستان/ غلظت هوا به مرز هشدار رسید

افزایش آلودگی هوا در سیستان و بلوچستان/ غلظت هوا به مرز هشدار رسید

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: توفان شن طی چند روز اخیر به ویژه در شمال استان باعث شد غلظت هوا به 12 برابر حد استاندارد جهانی برسد.

خسرو افسری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به دلیل شدت توفان گرد و خاک شعاع فعلی دید در شمال استان 200 متر گزارش شده است.

وی گفت: حداکثر میزان ذرات معلق در منطقه سیستان به سبب نزدیکی به کویر و منابع توفان طی سه روز گذشته هزار و 920 میکرو گرم بر متر مکعب بوده است.

وی افزود: افزایش ذرات معلق در هوا علاوه بر ایجاد برخی سموم باعث کاهش دید و اثرات نامطلوب بر تمامی اکوسیستم، کاهش و توقف رشد گیاهان و مشکلات تنفسی در انسان ها و حیوانات می شود.

مدیرکل محیط زیست سیستان و بلوچستان مهم ترین علل افزایش ریزگردها در این منطقه را استمرار پدیده خشکسالی، حرکت شن های روان و خشک شدن دریاچه هامون عنوان کرد.

وی گفت: رها سازی آب در رودخانه هیرمند توسط کشور همسایه برای آبگیری تالاب هامون، اجرای طرح های بیابان زدایی مانند نهال کاری، توسعه فضای سبز، احداث کمربند سبز در اطراف شهرها و مالچ پاشی نقش مهمی در کاهش اثرات تخریبی ریزگردها در سیستان و بلوچستان دارد.

وی به شهروندان سیستانی به خصوص کودکان و افراد سالمند توصیه کرد از رفت و آمد در محیط های باز خودداری کنند و در صورت لزوم حتما از ماسک استفاده نمایند.

با وجودی که سرعت فعلی توفان گرد و خاک در شمال سیستان و بلوچستان به 82 کیلومتر بر ساعت رسیده اما شعاع دید به 200 متر کاهش یافته و گرد و خاک ناشی از آن مشکلات متعددی برای تردد و انجام فعالیت های اجتماعی مردم ایجاد کرده است.

در حال حاضر پدیده کاهش دید در اکثر شهرهای سیستان و بلوچستان حاکم است و حداقل دید در شهر زابل به 200 متر، زهک 200 متر، نصرت آباد 600 متر، خاش هزارو و 500 متر، میرجاوه هزار متر، سراوان هزار متر و ایرانشهر دو هزار متر رسیده است.

کد مطلب 1619112

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