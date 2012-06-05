افزایش آلودگی هوا در سیستان و بلوچستان/ غلظت هوا به مرز هشدار رسید

خسرو افسری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به دلیل شدت توفان گرد و خاک شعاع فعلی دید در شمال استان 200 متر گزارش شده است.

وی گفت: حداکثر میزان ذرات معلق در منطقه سیستان به سبب نزدیکی به کویر و منابع توفان طی سه روز گذشته هزار و 920 میکرو گرم بر متر مکعب بوده است.

وی افزود: افزایش ذرات معلق در هوا علاوه بر ایجاد برخی سموم باعث کاهش دید و اثرات نامطلوب بر تمامی اکوسیستم، کاهش و توقف رشد گیاهان و مشکلات تنفسی در انسان ها و حیوانات می شود.

مدیرکل محیط زیست سیستان و بلوچستان مهم ترین علل افزایش ریزگردها در این منطقه را استمرار پدیده خشکسالی، حرکت شن های روان و خشک شدن دریاچه هامون عنوان کرد.

وی گفت: رها سازی آب در رودخانه هیرمند توسط کشور همسایه برای آبگیری تالاب هامون، اجرای طرح های بیابان زدایی مانند نهال کاری، توسعه فضای سبز، احداث کمربند سبز در اطراف شهرها و مالچ پاشی نقش مهمی در کاهش اثرات تخریبی ریزگردها در سیستان و بلوچستان دارد.

وی به شهروندان سیستانی به خصوص کودکان و افراد سالمند توصیه کرد از رفت و آمد در محیط های باز خودداری کنند و در صورت لزوم حتما از ماسک استفاده نمایند.

با وجودی که سرعت فعلی توفان گرد و خاک در شمال سیستان و بلوچستان به 82 کیلومتر بر ساعت رسیده اما شعاع دید به 200 متر کاهش یافته و گرد و خاک ناشی از آن مشکلات متعددی برای تردد و انجام فعالیت های اجتماعی مردم ایجاد کرده است.

در حال حاضر پدیده کاهش دید در اکثر شهرهای سیستان و بلوچستان حاکم است و حداقل دید در شهر زابل به 200 متر، زهک 200 متر، نصرت آباد 600 متر، خاش هزارو و 500 متر، میرجاوه هزار متر، سراوان هزار متر و ایرانشهر دو هزار متر رسیده است.