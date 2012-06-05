احداث مرکز جدید انتقال خون در پردیسان قم

به گزارش خبرنگار مهر، علی الهی ظهرسه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه قطعه زمینی به مساحت سه هزار متر مربع از مسکن و شهرسازی تحویل گرفته‌ایم افزود: مرکز جدید انتقال خون در خیابان اصلی پردیسان احداث می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از احداث اولین زائرسرای اهداکنندگان در قم خبر داد و اظهار داشت: این زائرسرا برای رفاه حال زائرانی که مایل به اهدای خون خود هستند احداث می‌شود.

رئیس سازمان انتقال خون قم خریداری یک دستگاه سانتریفیوژ و دستگاه پلاکت فرزیس تولیدی را از جمله اقدامات این سازمان اعلام کرد و بیان داشت: پلاکت محصولی مهم و استراتژیک است که هزینه تولیدی آن بسیار بالا است و با خرید این دستگاه از این پس می‌توان به راحتی این محصول را از خون اهداکنندگان تهیه کرد.

الهی با اشاره به موارد مصرف پلاکت ابراز داشت: پلاکت در مواردی نظیر سوختگی، بیماری‌های زنان و زایمان و... مورد استفاده قرار می‌گیرد و عمر این محصول چهار روز است.

وی اضافه کرد: افراد در صورت تمایل می‌توانند فقط پلاکت خون خود را در اختیار افراد نیازمند قرار بدهند.



رئیس سازمان انتقال خون قم از اجرای طرح هموژی لنس در مراکز درمانی بیمارستانی خبر داد و عنوان داشت: با اجرای این طرح نظارت لازم بر مصرف بهینه فراورده‌های خونی در مراکز درمانی انجام می‌شود.

الهی ادامه داد: این طرح در حال حاضر در بیمارستان شهید بهشتی در حال اجراست و سایر مراکز نیز با به روز کردن تجهیزات خود به تدریج این طرح را اجرا خواهند کرد.

وی به دستاوردهای پژوهشی سازمان انتقال خون قم در سال قبل اشاره کرد و گفت: چاپ ۲ مقاله حوزه انتقال خون در ۲ نشریه مهم بین المللی، برگزیده شدن مقاله حوزه انتقال خون در همایش کشوری غربالگری و تولید اولین تله فیلم در حوزه انتقال خون در ایام اربعین توسط روابط عمومی این سازمان را از جمله این اقدامات ذکر کرد.