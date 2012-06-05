به گزارش خبرنگار مهر، «لولو شب‌ها گریه می‌کند» عنوان تازه‌ترین رمان مهدی رجبی است که برای مخاطب نوجوان و از سوی انتشارت چکه با همکاری نشر شهر قلم منتشر شده است.

این رمان در فضای فانتزی، وهم‌آلود و ترسناک به روایت قصه‌ای درباه یک شهر خیالی می‌پردازد که غریبه‌ای به نام «خال‌خالی» با سگ خود وارد آن می‌شود و در این حضور خود با آدم‌های عجیب و غریبی روبرو می‌شود که در ذهن خود توهماتی درباره موجودی خیالی به نام لولو ساخته‌اند و از بچه‌هایشان می‌خواهند که به او نزدیک نشوند اما تازه‌وارد موفق به دیدار این موجود می‌شود و در ادامه ماجرایی را در داستان رقم می‌زند.

رجبی این رمان را بر اساس یک رویداد واقعی که برای شخص وی رخ داده نوشته است که پیش از این نیز در قالب داستانی کوتاه توسط وی نوشته شده بود و در این کتاب در نهایت به قصه‌ای بلند مبدل شد.

مهدی رجبی نوشتن را از سال 1378 آغاز کرده است و بیشتر فعالیت او در سال‌های اخیر بر نگارش فیلمنامه‌ فیلم‌های تلویزیونی و نیز سریال متمرکز شده است.

این نویسنده پیش ازاین نیز آثاری مانند «فراموشان این زمستان»، «معمای دیوانه کله آبی»، «یوناتارا گم شده» و«گریه نکنید مثل ابر بهار» و«خاطرات چوپان چاق» را منتشر کرده است.

وی همچنین پیش ازاین نیز کاندیدای جایزه ادبی یلدا و اصفهان بوده و کتاب «معمای دیوانه کله آبی» وی نیز درسال 2009 به عنوان اثر برگزیده کتابخانه مونیخ آلمان معرفی شد.

«لولو شب‌ها گریه می‌کند» در قالب مجموعه رمان نوجوان انتشارت چکه با شمارگان 1200 نسخه و قیمت 4هزار تومان منتشر شده است.