انتظار قهرمانی از والیبال و فوتبال نداریم/ مشکلاتم کمتر شد، برگشتم

محمود شیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد انتخاب دوباره‌اش به عنوان مدیرعامل باشگاه پیکان ضمن بیان مطلب فوق گفت: در آن مقطع به خاطر مشکلات شخصی از مدیرعاملی باشگاه کنار رفتم و آقای جمشیدی که ید طولایی در ورزش دارد، در این مدت قبول زحمت کرده و امور باشگاه را به بهترین شکل پیش برد.

وی اضافه کرد: پس از اینکه ماموریت آقای جمشیدی به اتمام رسید و مشکلات شخصی بنده هم کم شد، آقای جمشیدی و هیئت مدیره باشگاه از من خواستند مجددا مدیریت باشگاه را برعهده بگیرم. ضمن اینکه نظر آقای نجم الدین مدیرعامل کارخانه پیکان هم روی این مسئله مثبت بود که در نهایت همین مسائل باعث شد، به باشگاه پیکان باز گردم.

مدیرعامل باشگاه پیکان در مورد تیم فوتبال این باشگاه اضافه کرد: انتخاب ویسی، انتخاب بسیار خوبی بود زیرا وی مربی جوان، با دانش و جسوری است. ویسی در این مدت نشان داده، در شرایط سخت، تیم‌ها را به رده‌های بالای جدول رسانده است، از این مربی کاملا حمایت می‌کنیم و قطعا پیکان با وی روزهای خوبی را پیش رو خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه هنوز نشستی با ویسی نداشته است، خاطرنشان کرد: انتظار قهرمانی از تیم فوتبال نداریم اما با هدایت ویسی و استفاده از نفرات جوان و آینده، قصد داریم نتایج در شان باشگاه پیکان در لیگ بدست آوریم.

شیعی در پایان با بیان اینکه وضعیت تیم‌های دیگر باشگاه هنوز مشخص نیست اما در نشست‌‎های هیئت مدیره در خصوص آنها تصمیم‌گیری می‌شود، در مورد هدفگذاری برای تیم والیبال پیکان گفت: قصد داریم در فصل جاری لیگ والیبال همانند فصل گذشته ظاهر شویم و حداقل بین 4 تیم برتر قرار بگیریم.