اختصاص یک میلیارد و 200 میلیون ریال بری طرح هادی روستای "هانولان"

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی عظیمی امروز به همراه مسئولان شهرستان جوانرود در بازدید از روستاهای بخش کلاشی اظهار کرد: تعامل و همدلی و همکاری بین مردم و مسئولان نقش به سزایی در توسعه روستاها دارد.

وی افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی، نظام خدمت صادقانه به مردم به ویژه محرومان و روستاهاست و در این راستا به خصوص دولت‌های نهم و دهم کارهای بزرگ و اقدامات زیادی انجام شده است.

فرماندار جوانرود گفت: امروز تنها راه رسیدن به توسعه پایدار، رسیدگی به وضعیت روستاهاست.

عظیمی ادامه داد: برقراری عدالت اجتماعی یکی از محورهای اساسی مکتب اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که با بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از فرصت‌های خدماتی و معنوی مناسب تحقق می‌یابد.

وی از اختصاص یک میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار برای اجرای طرح هادی روستای 'هانولان' خبر داد و گفت: امروز عملیات اجرایی این طرح آغاز می‌شود.