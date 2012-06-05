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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۸

فرماندار جوانرود:

اختصاص یک میلیارد و 200 میلیون ریال بری طرح هادی روستای "هانولان"

اختصاص یک میلیارد و 200 میلیون ریال بری طرح هادی روستای "هانولان"

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرماندار جوانرود از تخصیص یک میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار برای اجرای طرح هادی روستای "هانولان" خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی عظیمی امروز به همراه مسئولان شهرستان جوانرود در بازدید از روستاهای بخش کلاشی اظهار کرد: تعامل و همدلی و همکاری بین مردم و مسئولان نقش به سزایی در توسعه روستاها دارد.

وی افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی، نظام خدمت صادقانه به مردم به ویژه محرومان و روستاهاست و در این راستا به خصوص دولت‌های نهم و دهم کارهای بزرگ و اقدامات زیادی انجام شده است.

فرماندار جوانرود گفت: امروز تنها راه رسیدن به توسعه پایدار، رسیدگی به وضعیت روستاهاست.

عظیمی ادامه داد: برقراری عدالت اجتماعی یکی از محورهای اساسی مکتب اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که با بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از فرصت‌های خدماتی و معنوی مناسب تحقق می‌یابد.

وی از اختصاص یک میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار برای اجرای طرح هادی روستای 'هانولان' خبر داد و گفت: امروز عملیات اجرایی این طرح آغاز می‌شود.

کد مطلب 1619119

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