به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا حسینی اظهار داشت: دانشگاه طلوع مهر قم جهت ارتقای سطح کیفی دانشجویان برای سال تحصیلی جدید از استادان برجسته حوزه و دانشگاه با مرتبه استادیار و دانشیار استفاده خواهد کرد.



وی ارائه رشته‌های مدیریتی را نیاز کنونی استان قم بر شمرد و گفت: این موسسه برای سال تحصیلی جدید ارائه رشته‌های "مدیریت بیمه" ، "مدیریت امور فرهنگی" ، "مدیریت بازرگانی"، "مدیریت صنعتی" و "حسابداری" را در مقطع کارشناسی ناپیوسته در برنامه کاری خود دارد.



این استاد دانشگاه ادامه داد: این موسسه غیرانتفاعی ویژه دانشجویان برادر بوده که در زمینه علوم انسانی فعالیت می‌کند.



وی با بیان اینکه به فارغ التحصیلان دانشگاه مدرک کارشناسی مورد تائید وزارت علوم اعطا خواهد شد تصریح کرد: امکانات رفاهی از جمله وام تحصیلی و امکانات ورزشی و ... نیز برابر ضوایط از طریق صندوق رفاه در اختیار واجدین شرایط قرار می گیرد.



حسینی ایجاد رقابت علمی بین دانشجویان را یکی از زمینه های پیشرفت در دانشگاه عنوان کرد و ابراز داشت: برابر آیین نامه داخلی مؤسسه دانشجویان ممتاز هر ترم تحصیلی از تخفیف ویژه در شهریه بهره مند خواهند شد.



وی، پذیرش هر یک از رشته‌های این موسسه را 80 نفر اعلام کرد و افزود: رشته‌های تحصیلی موسسه طلوع مهر در مقطع کارشناسی ناپیوسته و از طریق آزمون سراسری ارائه می‌شود.



عضو هیئت مؤسس دانشگاه طلوع مهر اظهار داشت: زمان ثبت نام آزمون از 17 تا 23 خرداد 1391 در سایت سازمان سنجش آموزش کشور و تاریخ برگزاری آزمون دوم شهریور امسال اعلام شده و نتایج داوطلبان نیز در نیمه دوم شهریور ماه اعلام خواهد شد.