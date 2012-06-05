زیرساختهای پذیرش دانشجوی پزشکی در بندرعباس هموار است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اسدی ظهر سه شنبه در بازدید از دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد واحد بندرعباس بیان داشت: واحد بندرعباس تنها واحدی است که قبل از پذیرش دانشجوی پزشکی، تمام زیر ساخت های تاسیس دانشکده، تجهیز آزمایشگاه ها وکادر هیئت علمی آن را آماده ساخته است.

اسدی فضای فیزیکی مناسب و در خور دانشکده علوم پزشکی بندرعباس را قابل تحسین خواند و افزود: چیدمان فضای فیزیکی و فراهم ساختن محیطی زیبا، جذاب و آرام بخش می تواند تاثیرات مثبتی در روحیه دانشجو از خود به جا گذاشت و در رشد و تعالی تحصیلی دانشجو نیز تاثیر مثبت بگذارد.

وی، امکانات موجود، آزمایشگاه های مجهز، لابراتورا های اختصاصی، دانشکده مجزا را از نقاط قوت تاسیس رشته پزشکی و سایر رشته های زیر مجموعه این واحد دانشگاهی اعلام کرد و گفت: در بسیاری از واحد ها مشاهده شده است که در رشته پزشکی دانشجو پذیرش شده و سپس به فکر ساخت دانشکده و تجهیزات آزمایشگاهی بر آمده اند که این یک نقطه ضعف بزرگی برای واحد ها محسوب می شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به آماده بودن فضای لازم در جهت توسعه رشته های پزشکی در واحد بندرعباس ، این رشته و سایر رشته های زیر مجموعه از مهر ماه سال جاری شروع به پذیرش دانشجو کند.

رئیس منطقه 15 دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این بازدید گزارشی از روند انجام کارهای انجام شده در راستای گسترش دانشگاه های بین المللی و علوم پزشکی ارائه کرد و گفت: رشته های پزشکی در سه واحد بندرعباس، بین المللی کیش و قشم کار خود را آغاز نموده اند و با توجه به برنامه ریزی های انجام شده این مهم جهت انجام خدمات پزشکی به مردم این استان آماده می شود.

دانشفرد، ارائه خدمات پزشکی را یکی از مهمترین دستاوردهای دانشگاه آزاد اسلامی خواند و افزود: این منطقه نیز آمادگی دارد تا در توسعه رشته های علوم پزشکی و جذب دانشجوی خارجی کمک های شایان تجلیلی را به جامعه اسلامی کند.

احمد علی اسدپور ، سرپرست واحد بندرعباس نیز در این بازدید از روند توسعه و تاسیس رشته های پزشکی در واحد بندرعباس گزارشی ارائه کرد و به پرسش ها ی حاضران پاسخ گفت.