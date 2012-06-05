استاد نمونه کشوری تجلیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا تابش، حفظ و ارتقاء سطح علمی و پژوهشی دانشگاه ها و قدم نهادن در مسیر تولید علم را علاوه بر داشتن عزمی برخاسته از تخصص و تعهد، نیازمند تلاشی عالمانه و مستمر دانست.

وی با تجلیل از تلاشهای متعهدانه و مسئولانه وی در طول دوران تدریس در دانشگاه،رسالت سنگین پرورش سرمایه های علمی کشور به عنوان کسانی که چرخ های پیشرفت و تعالی کشور با تکیه بر بنیه علمی و ایمانی آنان به گردش در می آید را شایسته داشتن همتی رفیع و حمیتی منیع دانست.

عضو هیئت امنای دانشگاه یزد با تبریک این موفقیت به جامعه علمی و دانشگاهی استان یزد به ویژه شهرستان اردکان، ابراز امیدواری کرد: استان یزد بتواند با تکیه بر ظرفیت علمی اساتید گرانقدر و نبوغ و استعداد جوانان دانشجو و پاسداشت پتانسیلهای در خور توجه موجود، به جایگاه واقعی علمی خود در کشور دست یابد.

"محمد مظلوم اردکانی"، استاد نمونه کشوری نیز نیز با تشکر از توجه نماینده مردم اردکان گفت: در استان یزد پتانسیلهای علمی و پژوهشی خوبی وجود دارد و تمام توان خود را برای به فعلیت درآوردن این ظرفیتها و پرورش نیروی انسانی کارآمد به کار خواهم بست.

دکتر محمد مظلوم اردکانی، عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه یزد، به عنوان یکی از 16 عضو نمونه هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در سال جاری برگزیده شد و از رئیس جمهور لوح تقدیر دریافت کرد.