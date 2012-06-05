سومین همایش کانون های آگهی و تبلیغات کردستان برگزار می شود

ماجد رموزی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: سومین همایش کانون های آگهی و تبلیغات استان کردستان در شهرستان دیواندره با حضور مسئولان کانون های آگهی و تبلیغات و مدیران ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های تابعه برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این همایش را تحقق شعار سال مبنی بر معرفی و تبلیغ کالاهای ایرانی و حمایت از تولیدات داخلی از سوی کانون های آگهی و تبلغات شهرستان ها به عنوان متولیان اصلی تبلیغات شهرها اعلام کرد و افزود: در این همایش یک روزه مهمترین مسائل در این بخش مطرح و مورد بحث و بررسی اعضا قرار می گیرد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دیواندره با اشاره به رسالت سنگین این کانون ها در خصوص معرفی کالاها و خدمات در جامعه، مجهز شدن آنها به علوم و تجهیزات مدرن تبلیغاتی را ضروری عنوان کرد.

وی گفت: همایش کانون های آگهی و تبلیغات یک روزه در 18 خرداد ماه با تقدیر از کانون ها و گرافیست های برتر و همچنین تشکیل و راه اندازی کارگاه های آموزشی تحت عناوین "مدیرت بازرگانی در کانون ها آگهی و تبلیغات" و "جایگاه و نحوه مشاوره تبلیغاتی توسط کانون های آگهی و تبلیغات" با مربی و استاد از تهران و همچنین کارشناسان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان برگزار می شود.