تهذیب جوانان بزرگترین سرمایه پیشرفت انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی، محمد نبی حبیبی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می گفت با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در سالگرد ارتحال امام (ره) اظهار داشت : عزت ملت ما از بازگشت به معنویت و راه انبیا شروع شد، امام (ره) پیشوایی این بازگشت را در عصر و زمان ما عهده دار شدند. انقلاب هر چه دارد مدیون امام(ره) و مدیون انسانهایی است که هر چه داشتند در طبق اخلاص نهادند و فدای قرآن و اسلام کردند .

حبیبی تصریح کرد: بیانات مقام معظم رهبری یک بازخوانی کامل از دویست سال ذلت در تاریخ معاصر ایران در دوران قاجار و پهلوی بود، سالهایی که بدترین حاکمان در ایران حاکم بودند و شرف و عزت ملی را در منطقه و جهان به حراج گذاشتند. قدرتهای جهان استقلال و عظمت ملت ایران را زیر پا نهادند و لکه سیاهی در تاریخ کهن ایران گذاشتند. با ظهور امام (ره) ملت ما حیاتی دوباره یافت و امروز به عنوان ملت تاثیر گذار در منطقه و یک کشور پیشرفته در جهان مطرح هستیم.

وی ادامه داد: امروز ما افتخار داریم که پیشرفت کشور متکی به جوانانی است که مانند نسل اول و دوم انقلاب به میدان آمده اند، تا در یک جنبش انقلابی ملت را به قله های عظمت ، کرامت و عزت برسانند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی نقش آیت الله خامنه ای را در تداوم انقلاب و هدایت کشور به سوی آرمانهای انقلاب تعیین کننده دانست و تاکید کرد: ما باید خدا را شاکر باشیم از یک رهبری معنوی ، شجاعانه ، خردمندانه و روحانی برخوردار هستیم که انقلاب رادر مسیر امام (ره) خوب مدیریت کرده اند .

وی افزود: ما امروز الهام بخش انقلابیون منطقه در پاکسازی وسرنگونی استبداد و استعمار در جوامع اسلامی هستیم. همه از تجربه موفق ملت ایران در مقابله شجاعانه با قدرتهای جهان بویژه آمریکا سخن می گویند. ما امروز یک الگو برای جامعه اسلامی هستیم .

حبیبی با اشاره به آسیب شناسی انقلاب از باب آینده نگری از نگاه مقام معظم رهبری اظهار داشت : رهبر معظم انقلاب هشدار های مهمی به مردم و به ویژه مسئولان دادند اگر به آن اهتمام نکنیم از رفتن به قله ها باز می مانیم و انحطاط ما حتمی است .

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در ادامه گفت : همانطور که ایشان فرمودند خود شگفتی ، عجب ، خود محوری ، غرور و تکبر ، اشرافیگری از جمله بیماری هایی است که ما را از رسیدن به مقصد باز می دارد. توقف در راه پیشرفت و دنبال دنیا رفتن ما را از قله باز می دارد . همه حتما باید راهی برای تهذیب روح و فکر خود پیدا کنیم والا نمی توانیم از یاران صدیق و وفادار امام (ره) ، مقام معظم رهبری و انقلاب باقی بمانیم .



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انقلاب مردم مصر بیان داشت : ملت مصر باید بدانند صد ها راه فریب و نیرنگ پیش پای آنها هست. ما تجربه کردیم مبارزه با آمریکا و دشمنان اسلام باید یک مبارزه هوشیارانه و دائمی و خستگی ناپذیر باشد. اگر بکه لحظه غفلت کنیم استبداد و استعمار خود را بطور سریع باز تولید می کند .



حبیبی با اشاره به حکم دادگاه مبارک اظهار داشت : نظامیان می خواهند بازگشت همان روزهای سیاه را با بی اعتنایی و مقابله با مردم عملیاتی کنند. مردم باید میدان التحریر را خالی نکنند، اجتماعات عظیم آنها علیه استبداد و استعمار باید همچنان ادامه داشته باشد.



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به سوالی درمورد تحولات سوریه گفت: دولت و ملت سوریه در برابر یک تروریسم خشن قرار دارند که حاضراست جنایت بارترین اعمال را نجات دهد .



وی در پایان اظهار داشت : جنایاتی که اخیرا در الحوله اتفاق افتاد فقط نظیر آن را با جنایات صهیونیستها در صبرا و شتیلا می توان مقایسه کرد .



حبیبی با اشاره به استقرار پارلمان جدید سوریه و سخنان بشار اسد اظهار امیدواری کرد دولت جدید سوریه اصلاحات را در این کشور شتاب بخشد تا تروریستها در انزوا قرار گیرند .

