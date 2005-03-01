تساوي تيمهاي ملوان بندرانزلي و پرسپوليس در نيمه اول

به گزارش خبرنگار" مهر" ازديدارهاي عقب افتاده دوربرگشت رقابتهاي فوتبال ليگ برتر، ساعاتي پيش تيمهاي ملوان وپرسپوليس به ميدان رفتند كه اين ديداردرنيمه اول با تساوي بدون گل به پايان رسيد.

دراين ديداركه درحضور30 هزارتماشاگروبه قضاوت خداداد افشاريان برگزارشد، دوتيم يك بازي تهاجمي وروبه جلورا ارائه كردند، ولي عليرغم موقعيتهايي كه هردوتيم براي گلزني داشتند، دروازه ها بسته ماند.

دردقيقه 37 اين ديدارمحمد محمدي دروازه بان تيم فوتبال پرسپوليس بدليل آسيب ديدگي ازناحيه مچ دست ازبازي خارج شد وجاي خود را به فرشيد كريمي دروازه بان ذخيره اين تيم داد.

درسايرديدارها نيزدرنيمه اول اين نتايج بدست آمد:

* سايپا صفر- فولاد خوزستان 2 ( گلها: مومن زاده، مبعلي )

* برق شيراز صفر - ذوب آهن صفر

* سپاهان صفر - فجر سپاسي صفر

* پيكان 1 - ابومسلم صفر( گل: مسعود غفوري اصل )

* پاس صفر - استقلال اهواز صفر