مشکل بیمه و مالیات واحدهای مسکن مهر بروجرد حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از مسکن مهر شهرستان بروجرد اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 6 هزار واحد مسکن مهر در بروجرد در دست ساخت است.

وی افزود: در خواست متقاضیان حل مشکل بیمه و مالیات این واحدها بود که بیمه آنها 5200 تومان است که امروز در شورای مسکن و حمل و نقل این موضوع حل خواهد شد.

نیکزاد با بیان اینکه برخی متقاضیان درخواست وام بیشتری را در سایت مسکن مهر بروجرد داشتند، افزود: در این راستا به کسانی که به روش سنتی می سازند 22 میلیون تومان و به کسانی که به روش نیمه صنعتی می سازند 25 میلیون تومان پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: برای ساخت مسجد حضرت آیت الله بروجردی سایت مسکن مهر بروجرد نیز از محل اعتبارات وزارتخانه 100 میلیون تومان اختصاص خواهد یافت.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: همچنین برای آماده سازی هر واحد مسکن مهر در بروجرد مبلغی در نظر گرفته ایم که هرچه زودتر ساخته شوند.