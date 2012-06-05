رقابت بیش از 200 بوکسور در مسابقات جوانان کشور به میزبانی قم

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از انتخاب قم به عنوان میزبان پیکارهای بوکس قهرمانی رده سنی جوانان کشور و انتخابی تیم ملی، زمان بندی برگزاری این دوره از پیکارها نیز مشخص شد و بدین ترتیب این رقابت ها دوم تیرماه به میزبانی قم برگزار می شود.



سالن حیدریان قم میزبان بوکسورهای مدعی در 10 وزن انتخابی تیم ملی



مسابقات انتخابی تیم ملی بوکس رده سنی جوانان کشورمان قرار است با حضور 207 بوکسور از تمام استان‌های کشور از روز دوم تیرماه به میزبانی قم در سالن ورزشی دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم پیگیری شود.



این بیست و سومین دوره رقابت‌های قهرمانی بوکس جوانان محسوب می شود که در راستای انتخاب تیم ملی جوانان برای شرکت در مسابقات بوکس قهرمانی رده سنی جوانان جهان و آسیا و برابر مقررات فدراسیون جهانی در اوزان 49، 52، 56، 60، 64، 69، 75، 81،‌ 91 و به اضافه 91 کیلوگرم در سه راند سه دقیقه ای و یک دقیقه استراحت بین هر راند برگزار می‌شود.



حضور قوی بوکسورهای قمی در انتخابی تیم ملی جوانان



هیئت بوکس استان قم نیز به منظور داشتن تیمی قوی و مدعی در این دوره از پیکارهای انتخابی تیم ملی بوکس رده سنی جوانان کشورمان، یک دوره رقابت‌های انتخابی را با شرکت مدعیان و چهره های سرشناس این رده سنی هفته گذشته برگزار کرد که در نهایت هشت بوکسور جوان به عضویت تیم منتخب هیئت بوکس استان قم برای حضور در این پیکارها در آمدند.



این در حالی است که بوکس قم در حال حاضر یک ملی پوش به نام محمد مردی در سبک وزن را در تیم ملی بوکس رده سنی جوانان کشورمان دارد و امید زیادی به موفقیت نفرات حاضر در این دوره از رقابت‌ها توسط بوکسورهای قمی می‌رود.