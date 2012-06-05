کیوان مدنی، تهیه کننده مستند "زلال" در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مستند امشب ساعت 19:40 از شبکه یک روی آنتن می رود. "زلال" بر اساس جغرافیایی زییاشناختی از اقلیم‌های مختلف و جغرافیای آبریز ایران از اهمیت آب در عرصه زندگی می‌گوید.

وی ادامه داد: این مستند محض 6 حوزه اصلی آبریز ایران ارومیه، سرخس، خزر، حوزه جنوب، خلیج فارس و مرکزی ایران را در 4 فصل مختلف بررسی و تحلیل می کند.

این تهیه کننده اشاره کرد: هدف از این مجموعه آشنایی و آگاهی رساندن به مردم و مسوولان برای حفظ و نگهداری واهمیت منابع آبی است.