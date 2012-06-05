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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۱۳

مدنی در گفتگو با مهر:

"زلال" از اهمیت آب در عرصه زندگی می‌گوید

"زلال" از اهمیت آب در عرصه زندگی می‌گوید

تهیه‌کننده مستند "زلال" هدف از تولید این اثر را آگاهی رساندن به مردم و مسئولان برای حفظ، نگهداری و اهمیت منابع آبی است.

کیوان مدنی، تهیه کننده مستند "زلال" در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مستند امشب ساعت 19:40 از شبکه یک روی آنتن می رود. "زلال" بر اساس جغرافیایی زییاشناختی از اقلیم‌های مختلف و جغرافیای آبریز ایران از اهمیت آب در عرصه زندگی می‌گوید.

وی ادامه داد: این مستند محض 6 حوزه اصلی آبریز ایران ارومیه، سرخس، خزر، حوزه جنوب، خلیج فارس و مرکزی ایران را در 4 فصل مختلف بررسی و تحلیل می کند.

این تهیه کننده اشاره کرد: هدف از این مجموعه آشنایی و آگاهی رساندن به مردم و مسوولان  برای حفظ و نگهداری واهمیت منابع آبی است.

کد مطلب 1619136

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