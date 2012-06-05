AFC مجوز سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ازبکستان را صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق قانون انجام هر گونه تغییر در کادر فنی تیم‌های حاضر در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی باید یک هفته پیش از مسابقه بعدی آن تیم به کنفدراسیون فوتبال آسیا گزارش شود تا AFC با بررسی این تغییرات، مجوز حضور مربی جدید را صادر کند.

فدراسیون فوتبال ازبکستان روز گذشته (دوشنبه) و در فاصله چهار روز مانده تا بازی با لبنان سرمربی خود را تغییر داد و میرجلال کاسیموف را به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی کرد. به همین خاطر مسئولان فدراسیون این کشور ضمن ارسال نامه ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا، درخواست کردند تا به رغم قانون ذکر شده، مجوز کاسیموف برای نشستن روی نیمکت این تیم در بازی بعدی صادر شود.

کنفدراسیون فوتبال آسیا هم به خاطر حساسیت بازی ازبکستان با این درخواست موافقت کرد و کاسیموف می‌تواند در بازی با لبنان از روی نیمکت تیمش را هدایت کند.