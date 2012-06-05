همایش حقیقت همیشه زنده در گیلانغرب برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین همایش استانی «حقیقت همیشه زنده» برای دومین سال پیاپی به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) امروز در مسجد جامع شهرستان گیلان‌غرب به همت اداره فرهنگ وارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد.

فرماندار گیلانغرب در این مراسم طی سخنانی با اشاره به شخصیت استثنایی ومنحصر به فرد امام راحل به عنوان کانون اعتقاد، مهد مذهب و پرورش احکام اجرایی اسلام، اظهار کرد: حاکمیت ارزش‌ها مهمترین هدف معمار کبیر انقلاب بود و این هدف رمز نجات و عامل بقای بشریت است.

اردشیر رستمی ادامه داد: اندیشه‌ها، افکار و تراوش‌های اعتقادی و اسلامی حضرت امام خمینی (ره) امروز توانسته است بسیاری از ملت‌های مظلوم وستمدیده را نجات بخشد.

وی افزود: احساس عمیق بنیانگذار جمهوری اسلامی و ایستادگی ایشان بر سر منافع ملت برای تحقق حقوق مردم بود که الگو وجرقه‌های بیداری اسلامی را می‌توان به خوبی در کلام این پیر فرزانه جستجو کرد.

فرماندار گیلان‌غرب خاطرنشان کرد: امروز افکار بلند امام راحل مهم‌ترین عامل بیداری اسلامی ملت‌های مسلمان است که چشم‌انداز ترسیم شده به دست مقام معظم رهبری استمرار دارد.

در ادامه این مراسم که در حاشیه آن فضاسازی مناسب با نصب بنر، پلاکارد و تصاویر به اجرا درآمده بود، تعدادی از شعرا به قرائت اشعار خود در وصف شخصیت والای حضرت امام راحل پرداختند.

جلسه پشتیبانی ستاد طرح هجرت 3 ثلاث باباجانی برگزار شد



در این جلسه رستگار یوسفی، فرماندار ثلاث باباجانی بر ضرورت این حرکت ارزشمند در راستای توسعه شهرستان تاکید کرد و گفت: با تعامل بسیج سازندگی و ادارات شهرستان ثلاث باباجانی اقدامات چشم‌گیری انجام شده است.

وی در ادامه از را‌ اندازی 2 پایگاه متفاوت ویژه خواهران و برداران خبر داد و گفت امسال 380 نفر از دانش‌آموزان این شهرستان معادل 3 هزار و 800 نفر، روز در قالب اردوهای طرح هجرت 3 مرمت و زیبا سازی مدارس سطح شهرستان را انجام خواهند داد.