  1. ورزش
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۱۴

با حکم کفاشیان؛

حیدر بهاروند سرپرست کمیته استان‌های فدراسیون فوتبال شد

حیدر بهاروند سرپرست کمیته استان‌های فدراسیون فوتبال شد

با حکم رئیس فدراسیون فوتبال حیدر بهاروند به عنوان سرپرست کمیته امور استان‌های این فدراسیون منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سایت رسمی فدراسیون فوتبال در این حکم آمده است: «جناب آقای حیدر بهاروند، با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و مستندا به ماده 38 اساسنامه و به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست کمیته امور استان‍های فدراسیون فوتبال منصوب می‌شوید.

امید است با تلاش مستمر جنابعالی و دیگر همکاران در راستای مسئولیت این کمیته که شامل هماهنگی فعالیت‌ها و رسیدگی به امور هیات‌های استانی است، شاهد ارتقا بیش از پیش فدراسیون فوتبال باشیم. موفقیت و بهروزی روز افزونتان را در انجام وظایف مهمی که برعهده دارید را از خداوند منان مسئلت دارم.»

حیدر بهاروند در انتخابات اخیر فدراسیون فوتبال به عضویت هیئت رئیسه این فدراسیون درآمد.

کد مطلب 1619143

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