ستاره ژاپنی دورتموند به منچستریونایتد پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه منچستریونایتد در بیانیه ای اعلام کرد بر سر انتقال شینجی کاگاوا با باشگاه دورتموند و خود این بازیکن به توافق رسیده و تنها تست پزشکی و دریافت اجازه کار بریتانیا باقی مانده تا این ستاره ژاپنی پیراهن شیاطین سرخ را بر تن کند. قبل از این "پارک جی سونگ" از کره جنوبی سالها برای منچستر بازی کرده است.

گفته می شود مبلغ این انتقال 12 میلیون پوند است و این در حالی است که قهرمان بوندسلیگا کاگاوا را در سال 2010 از باشگاه ژاپنی سرزو اوزاکا تنها با رقم 350 هزار یورو خریداری کرده بود. او در 49 بازی بوندسلیگا برای دورتموند 21 گل به ثمر رساند و نقش موثری در دو قهرمانی پی در پی شاگردان یورگن کلوپ در بوندسلیگا داشت.

ریو فردیناند مدافع یونایتد بلافاصله بعد از انتشار این خبر خوش آمد گویی خود را به این بازیکن آسیایی اعلام کرد و در صفحه توئیتر اختصاصی خود نوشت: به شینجی کاگاوا جدیدترین خرید یونایتد خوش آمد می گویم. تو در یونایتد موفق خواهی شد شینجی.

