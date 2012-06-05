عدم تمدید مدت زمان ارائه تخفیف عوارض شهرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر اداره درآمد شهرداری قم با اشاره به تخفیف پرداخت نقدی و قسطی عوارض شهرداری تصریح کرد: برای اولین بار در قم تخفیف ۳۵ درصدی در پرداخت نقدی عوارض به مردم داده میشود و این در سالیان گذشته بیسابقه بوده و در هیچ شهری نیز اجرا نشده است.
مصطفی تقیزاده قمی افزود: حتی در صورت پرداخت قسطی نیز ۱۰ درصد تخفیف به مردم ارائه میشود که این کار نیز در هیچ شهری انجام نشده است.
وی با اشاره به اینکه مردم استقبال خوبی از تخفیفهای عوارض شهرداری کردند، گفت: تنها ۱۵ روز بیشتر فرصت باقی نمانده و در صورت اتمام این مدت دیگر تخفیفی قایل نخواهیم شد و تنها تا ۳۱ خردادماه امسال فرصت دارند تا با پرداخت عوارض از تخفیف شهرداری استفاده کنند و این مدت دیگر تمدید نمیشود.
از ۱۵ فروردین ماه قیمتهای جدید منطقهای اجرایی میشود
تقیزاده همچنین با اشاره به افزایش قیمتهای منطقهای تصریح کرد: در ۱۵ اسفند ماه سال گذشته کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تشکیل و مصوب شد که از ۱۵ فروردین ماه ۹۱ قیمتهای جدید منطقهای اجرایی شود.
وی افزود: کمیسیون کارشناسی شده نسبت به افزایش و تغییر قیمتها اقدام کرد، حتی در مناطق محروم کمتر از ۳۰ درصد افزایش داشتیم و گاهی افزایش صفر بود و در برخی از مناطق که از لحاظ عمران و آبادی شهری پیشرفت داشتند بالای ۵۰ درصد افزایش انجام گرفت.
مدیر اداره درآمد شهرداری قم ادامه داد: اینکه همه مناطق با ۳۰ درصد افزایش مواجه شود منطقی نیست و باید قیمتهای منطقهای لحاظ شود.
استقبال مردم از پرداخت نقدی عوارض شهرداریوی با اشاره به استقبال مردم به پرداخت نقدی عوارض شهرداری در طی روزهای اخیر اظهار داشت: نتیجه این امر این بود که شهرداری قم توانست به منابع درآمدی بیشتری دسترسی داشته باشد تا بتواند خدمات شهری و عمران و آبادانی برای مردم و خدمت به زائران کریمه اهل بیت (ع) را بهتر فراهم کند.
مسئولان آماده خدمات دهی به زائران ایام شعبانیه باشند
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قم، در حاشیه بازدید میدانی از ستاد خدمات دهی شهرداری قم، تصریح کرد: با توجه به برگزاری جلسات ستاد تسهیلات سفر استان با حضور همه دستگاههای اجرایی استان و کارگروههای مربوطه و بازدید میدانی، مسائل ترافیکی استان و محورهای متصل به شهر قم و ترافیک داخلی شهر با توجه به تمهیدات صورت گرفته، مناسب و روان ارزیابی شد و خدمات کلیه دستگاههای انتظامی و بهداشتی و امداد و نجات و شهرداری قم جهت خدمات رسانی شایسته به زائران مرقد حضرت امام مناسب ارزیابی شد.
مهدی متقیان ابراز امیدواری کرد: این آمادگی و اقدام مناسب دستگاهه ای اجرایی شروعی برای خدمات رسانی جهت اعیاد شعبانیه باشد.
وی در ادامه با اشاره به نزدیک شدن ایام شعبانیه ادامه داد: شهر مقدس قم در ایام شعبانیه مرکز ثقل ایران و جهان است و مسئولان باید از هم اکنون در جهت مهیا ساختن زمینههای خدمات دهی به زائران میلیونی نیمه شعبان باشند.
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