دوره آموزشی برنامه ریزی فرهنگی برای مشاوران امور بانوان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پری صیادی ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه برگزاری این دوره های آموزشی را باعث تقویت حوزه کاری بانوان و برنامه ریزی مدیریتی فرهنگی بانوان ارزیابی وی اضافه کرد با توجه به اینکه فرهنگ ، مجموعه دستاوردهای مادی و معنوی بشر است و پایه تمام تحولات است و عنوان کرد: یکی از الزمات صحیح مدیریتی بانوان برنامه ریزی و تصمیم گیری توسط خود بانوان است که با تلاشهای صورت گرفته تا حدودی این نقیصه در سطح استان جبران شده اما تا رسیدن به افق چشم انداز توسعه بایستی تلاش بیشتری داشته باشیم.

وی برنامه ریزی برای زنان را یکی از وظایف مدیران دانست و افزود: باید نظام برنامه ریزی زنان با الگوی دینی و اسلامی پیاده و اجرا شود که تشکیل اتاق فکر می تواند در انجام هرچه بهتر این امر کمک شایان توجهی کند.

معاون فرماندار قشم برگزاری چنین دوره های آموزشی را گامی در جهت توسعه فرهنگ نقش و جایگاه زنان در عرصه مدیریتی عنوان کرد و گفت: زنان در عرصه مدیریتی به خوبی توانسته اند نقش و رسالت خود را همگام با مردان ایفا کنند و این چیزی نیست مگر با همت و تلاش مجموعه مدیریت بانوان استانداری که با تشکیل چنین برنامه های زمینه مشارکت پذیری در بانوان را تقویت کرده است

دکتر خشنود یکی از اساتیدجامعه شناسی نیز در این دوره آموزشی به بحث برنامه ریزی امور فرهنگی و شاخص های توسعه و برنامه ریزی در کشورهای جهان اشاره و به تبیین نقش و جایگاه فرهنگ در امر توسعه پرداخت و گفت: اولین حرکت برای هر انسانی توسعه فکر و اندیشه است که بدنبال آن نیز توسعه فرهنگی ایجاد می شود.

وی هم چنین به مولفه های توسعه سیاسی اجتماعی و فرهنگی اشاره و موفقیت آنها را زمانی قابل تحقق دانست که فرهنگ مشارکت ارتقا یابد.

این استاد دانشگاه انتقال فرهنگ را گامی در جهت توسعه فرهنگ هر ملتی عنوان کرد و افزود: به طور قطع و یقین برای گسترش هر فرهنگی باید فرهنگ از طریق خانواده ها به نسل ها آینده منتقل و سپس در بین سایر کشور ها انتقال یابد.