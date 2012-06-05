  1. جامعه
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۰۹

فروش بستنی و آب میوه در حاشیه خیابانها ممنوع شد

فروش بستنی و آب میوه در حاشیه خیابانها ممنوع شد

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت،‌ از ممنوعیت عرضه بستنی و آب میوه در حاشیه خیابانها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کاظم ندافی با توجه به فرارسیدن فصل گرما و احتمال افزایش بیماریهای واگیر روده ای و مسمومیتهای غذایی، طی نامه ای به معاونان بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی کشور خواستار جلوگیری از عرضه بستنی، آب میوه و شربت غیر بهداشتی شد.

وی با اشاره به اینکه عرضه بستنی توسط دستگاه های بستنی ساز در حاشیه خیابانها غیر اصولی و غیر بهداشتی است خواستار برخورد قانونی کارشناسان بهداشتی با عرضه کنندگان این مواد خوراکی و آشامیدنی شده است.

ندافی خاطرنشان کرد: کارشناسان بهداشت محیط با هماهنگی دستگاهها و مجامع امور صنفی می توانند مطابق موازین و مقررات موجود با عرضه انواع مواد خوراکی و آشامیدنی غیر بهداشتی برخورد قانونی کنند.

کد مطلب 1619150

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