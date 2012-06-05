۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۲۵

خدایی خبر داد:

شب شعر امام روح الله (ره) در تبریز برگزار می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: سرپرست حوزه هنری تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) شب شعری با عنوان امام روح الله در تبریز برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، شهرام خدایی امروز سه شنبه در این باره به خبرنگاران گفت: این شب شعر با حضور شاعران استانی و به مناسبت بزرگداشت یاد و خاطره بنیانگذار انقلاب به همت حوزه هنری آذربایجان شرقی برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در این شب شعر اشعار عرفانی امام خمینی (ره) خوانش می شود.

خدایی ادامه داد: بررسی و دوباره خوانی سروده های شاعران استان در مورد امام خمینی (ره) از دیگر بخش های این شب شعر است

سرپرست حوزه هنری تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی افزود: این شب شعر روز پنجشنبه این هفته 18 خرداد ماه جاری راس ساعت 17 در محل حوزه هنری استان برگزار می شود و حضور علاقمندان در این شب شعر آزاد است.

