روسیه بر حل بحران سوریه اصرار دارد/ مشاهدات عینی گزارشگران غربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: "گنادی گاتیلوف" معاون وزیر خارجه روسیه در دیدار با "کوفی عنان" نماینده سازمان ملل در امور سوریه در ژنو اکید کرد که طرح عنان جایگزینی ندارد و جامعه بین الملل باید تمام تلاش خود را برای اجرای این طرح به کار بندد.

در این بیانیه آمده است:گاتیلوف اعلام کرده است همه طرفهای تاثیرگذار بر بحران سوریه باید به صورت یکپارچه عمل کنند.

بیانیه فوق ذکر کرد: روسیه به تماسهای فعال خود با مقامات دمشق و گروههای مخالف برای فراهم آوردن زمینه گفتگو ادامه می دهد و طرفهای دیگر نیز باید در این راستا گام بردارند.

از سوی دیگر "الکس تامسون" گزارشگر شبکه چهار انگلیس در گزارشی اعلام کرد: اوضاع سوریه آنگونه که غرب وانمود می کند نیست.

وی افزود: گمان نمی کنم که سوریه به طرف جنگ داخلی پیش برود و من انشقاقی در صفوف ارتش و دیپلماتهای سوری مشاهده نکردم.

تامسون بیان کرد: من پس ازاینکه توانستم موافقت ارتش و پلیس شهر حمص را بدست آورم به آنجا رفتم و در آنجا اثری از سلاح سنگین و عبور و مرور تانکها ندیدم.

"پاتریک کوکبرن" گزارشگر روزنامه ایندیپندنت نیز گفت: برخی طرفها در راستای پیچیده تر کردن بحران سوریه تلاش می کنند که آمریکا و عربستان در راس آنها هستند.

وی افزود: سلاحهای سعودی به گروههای مسلح سوری می رسد و اعضای القاعده از عراق به سوریه آمده اند و سلاحهایی که با پول عربستان به سوریه می رسد خشونت را تشدید می کند.

خبر دیگر اینکه کمیته امور احزاب سوری در نشستی به ریاست محمد الشعار وزیر کشور با مجوز حزب جدید به نام اراده مردمی موافقت کرد.

وزیر کشور سوریه با اعلام این خبر بیان کرد: موافقت با حزب مذکور پس از بررسی اسناد لازم و تکمیل همه مدارک صورت گرفته است اما با تاسیس حزب تشکل ملی موافقت نشد زیرا مدارک آن کامل نبود.