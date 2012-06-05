با افتتاح بازداشتگاه ابرکوه/
رفع مشکل تردد خانواده زندانیان ابرکوه/ عدم نیاز به زندان امری محقق نشدنی است
یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل زندان های استان یزد از افتتاح بازداشتگاه ابرکوه خبر داد و گفت: با راه اندازی این بازداشتگاه، بسیاری از مشکلات زندانیان و خانواده های آنها از جمله تردد آنها به مرکز استان یزد رفع خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله حیات الغیب ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح بازداشتگاه ابرکوه اظهار داشت: مشکل رفت و آمد خانواده های زندانیان بومی ابرکوه، جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش خطرات نقل و انتقال متهمان از مرکز استان به حوزه قضایی شهرستان از مهمترین اهداف و کارکردهای راه اندازی این بازداشتگاه است.وی افزود: این بازداشتگاه از مصوبات سفر اول هیئت دولت به استان یزد است و در زمینی به مساحت 435 متر مربع با ظرفیت 50 نفر و با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد و 900 میلیون ریال احداث شده است.مدیرکل زندان های استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: زندانی بسته به نوع هنجار شکنی و جرمش در بند است اما او یک انسان است و انسان نیز حداقل حقوقی لاینفک و غیر قابل سلب دارد که از جمله آنها می توان به حق خوراک، حق ملاقات با نزدیکان و دیگران، حق رفاه مانند مکان و فرش و غذا و لباس مناسب، حق سرعت در محاکمه، حق اشتغال و... اشاره کرد.حیات الغیب با اشاره به تلاش دستگاه های فرهنگی و قضایی در زمینه کاهش جرم و جمعیت کیفری تاکید کرد: تمام تلاش ها در مسیر کاهش زندان وحبس زدایی است اما عدم نیاز به زندان شاید یک امر تحقق نیافتنی باشد زیرا به هر حال متخلفانی هستند که امنیت و آرامش جامعه را همواره دچار مخاطره می کنند و جامعه انتظار دارد حکومت در راستای ایجاد آرامش با این هنجار شکنی ها برخورد کند.
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