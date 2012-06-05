رفع مشکل تردد خانواده‌ زندانیان ابرکوه/ عدم نیاز به زندان امری محقق نشدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله حیات الغیب ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح بازداشتگاه ابرکوه اظهار داشت: مشکل رفت و آمد خانواده های زندانیان بومی ابرکوه، جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش خطرات نقل و انتقال متهمان از مرکز استان به حوزه قضایی شهرستان از مهمترین اهداف و کارکردهای راه اندازی این بازداشتگاه است.وی افزود: این بازداشتگاه از مصوبات سفر اول هیئت دولت به استان یزد است و در زمینی به مساحت 435 متر مربع با ظرفیت 50 نفر و با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد و 900 میلیون ریال احداث شده است.مدیرکل زندان های استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: زندانی بسته به نوع هنجار شکنی و جرمش در بند است اما او یک انسان است و انسان نیز حداقل حقوقی لاینفک و غیر قابل سلب دارد که از جمله آنها می توان به حق خوراک، حق ملاقات با نزدیکان و دیگران، حق رفاه مانند مکان و فرش و غذا و لباس مناسب، حق سرعت در محاکمه، حق اشتغال و... اشاره کرد.حیات الغیب با اشاره به تلاش دستگاه های فرهنگی و قضایی در زمینه کاهش جرم و جمعیت کیفری تاکید کرد: تمام تلاش ها در مسیر کاهش زندان وحبس زدایی است اما عدم نیاز به زندان شاید یک امر تحقق نیافتنی باشد زیرا به هر حال متخلفانی هستند که امنیت و آرامش جامعه را همواره دچار مخاطره می کنند و جامعه انتظار دارد حکومت در راستای ایجاد آرامش با این هنجار شکنی ها برخورد کند.

کد مطلب 1619155