بازدید یک مقام ایرانی از دومین کارخانه بزرگ خودروسازی چین

به گزارش خبرگزاری مهر، گرید وال موتورز در زمان حاضر سالانه 500 هزار دستگاه خودرو درچین تولید می کند، این شرکت بزرگ که رتبه دوم خودروسازی این کشور را از آن خود کرده ، جزو هشت شرکت برتر خودروسازی جهان به شمار می آید.



گرید وال موتورز ، در حال حاضر تولید خودرو در کشورهای روسیه ، بلغارستان ، مالزی ، سری لانکا و ایران را در برنامه خود قرار داده است . گراید وال موتورز، تولید کننده خودرو ولکس واگن (VolkssWagen) است که سال گذشته به بیش از 100 کشور خودرو صادر کرد.



گراید وال موتورز با یکی از شرکت های خودروسازی کشورمان برای انتقال تکنولوژی و تولید در ایران وارد گفت وگو شده است . این شرکت قرار است در سال جاری میلادی 10 هزار دستگاه خودرو به ایران صادر کند.

هیئت ایرانی همچنین از شرکت تولید کننده دستگاه های ماشین آلات سنگین در اطراف شهر شانگهای با هدف بررسی توانمندی ها و توسعه همکاری ها با این شرکت تولیدی بازدید کرد.



این شرکت هم اکنون با شرکت هپکو برای فاینانس پروژه ها و تولید مشترک ماشین آلات سنگین ، بیل مکانیکی همکاری دارد. درحال حاضر 60 نوع تولید با همکاری این شرکت چینی در ایران ریجستر می شود .این شرکت همکاریهای مشترک خود را با شرکتهای ایرانی برای احداث کارخانه ای به ظرفیت 600 دستگاه بیل مکانیکی در سمنان آغاز کرده است که به زودی راه‌اندازی می شود.