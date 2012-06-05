رییس جمهوری روسیه وارد پکن شد / دیدار با رئیس جمهوری ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی چین (شینهوا)، این سفر در راستای تقویت اتحاد میان دو کشور در زمینه های انرژی و سیاست خارجی به ویژه موضوع بحران در سوریه و مساله هسته ای ایران انجام می شود.

همچنین قرار است رییس جمهوری روسیه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به طور جداگانه با روسای جمهوری ایران و افغانستان دیدار داشته باشد.

رئیس جمهوری کشورمان نیز امروز راهی پکن شد . دکتر محمود احمدی نژاد را در این سفر ، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ، سیدشمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن تجارت، مجتبی ثمره هاشمی دستیار ارشد ، علی سعیدلو معاون بین الملل و حمید بقایی معاون اجرایی رییس جمهوری، رستم قاسمی وزیر نفت، "محمود بهمنی" رییس کل بانک مرکزی و حمید فاضلی رییس سازمان هوا فضا و رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه همراهی می کنند.

پوتین در این سفر که نخستین سفر آسیایی او پس از انتخاب مجدد او به سمت ریاست جمهوری محسوب می شود، توسط شش تن از وزرای کابینه، مدیران شرکت های بزرگ انرژی روسیه و بازرگانان همراهی می شود.

رییس جمهوری روسیه در سفر خود به چین همچنین در نشست سازمان همکاری های اقتصادی شانگهای شرکت می کند.

اجلاس سران کشورهای عضو شانگهای 17 و 18 خرداد ماه در پکن برگزار می شود .

چین، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان به عنوان اعضای اصلی و جمهوری اسلامی ایران، هند، پاکستان و مغولستان به عنوان اعضای ناظر در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای شرکت می کنند .