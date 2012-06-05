۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۲۶

مصرف زیاد نوشابه باعث ابتلا به آسم می‌شود

مصرف زیاد نوشابه‌های غیرالکلی با افزایش خطر ابتلا به آسم و بیماری انسدادی مزمن ریه همراه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در یک مطالعه جدید که بر روی 17 هزار فرد 16 ساله در دانشگاه آدلایه در استرالیای جنوبی انجام شد نشان داد مصرف بیش از نیم لیتر نوشابه در روز موجب می‌شود تا خطر ابتلا به آسم 2/1 و ابتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه 7/1 برابر نسبت به افراد عادی بیشتر شود.

براساس این مطالعه، افزایش خطر ابتلا به این بیماریها وابسته به دوز بوده به گونه‌ای که افزایش مصرف نوشابه خطر ابتلا به بیماریهای ریوی را نیز افزایش می‌دهد. از طرف دیگر این مطالعه نشان می‌دهد مصرف  همزمان نوشابه‌های غیرالکلی با استعمال سیگار خطر ابتلا به بیماریهای ریوی را 6 برابر می‌کند.

