عبدالرضا فلاح رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ضرورت تقویت تشکل های آب مربوط به بخش کشاورزی افزود: لازم است همه تشکل های بخش کشاورزی به بهترین نحو ممکن تقویت شوند و توانمندسازی در خصوص آنها صورت گیرد.

مدیرکل توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی وزارت نیرو ادامه داد: این امر کمک می کند تا بسیاری از اهداف در بخش کشاورزی محقق شوند و بتوانیم بسیاری از برنامه ها را عملیاتی کنیم.

وی گفت: بخش توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی وزارت نیرو به توانمندسازی تشکلهای یادشده توجه ویژه ای دارد و تلاش می کنیم تا این امر به بهترین نحو پیگیری شود.

مطالعات مشارکتی مردم را با جدیت دنبال کنیم

فلاح رستگار در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص ضرورت انجام مطالعات مشارکتی نیز ادامه داد: باید مطالعات مشارکتی مردم را با جدیت دنبال کنیم و این امر در همه بخش های ذیربط صورت گیرد.

مدیرکل توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی وزارت نیرو گفت: این مطالعات در زمینه های مربوطه از قبیل طراحی و اجرا باید اجرا شود تا به کمک آن بتوانیم بخش مهمی از اهداف تعیین شده را محقق کنیم.

وی افزود: کنترل عوامل موثر در افزایش هزینه استهلاک اراضی از دیگر اموری است که باید با جدیت پیگیری شود و به ضرورت این امر واقف باشیم.