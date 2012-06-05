برداشت 30 هزار تن محصول کلزا از مزارع اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل نیشکاد ظهر سه شنبه در بازدید از مزارع کلزای اردبیل دشت مغان عنوان کرد: امسال با توجه به افزایش سطح زیر کشت و شرایط جوی مناسب نسبت به سال گذشته تولید این محصول30 درصد افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه برداشت دانه روغنی کلزا از مزارع استان از هفته گذشته آغاز شده است، افزود: در سال زراعی جاری بیش از 130 هزار هکتار از اراضی استان اردبیل زیر کشت دانه های روغنی کلزا رفته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با بیان اینکه در سال زراعی گذشته 24 هزار تن کلزا از مزارع استان برداشت شد، گفت: میزان زیر کشت این محصول در سال زراعی جاری در مقایسه با سال گذشته 50 درصد افزایش یافت.

نیکشاد از توزیع 130 هزار تن بذر گواهی شده و هزار و 650 تن کودشیمیایی با هدف حمایت از کشاورزان در بین کلزا کاران استان خبر داد.

وی با بیان اینکه استان اردبیل در تولید محصول کلزا مقام سوم را در سطح کشور دارد، افزود: دانه کلزا با داشتن بیش از 40 درصد روغن جزو محصولات استراتژیک کشور ما محسوب می شود و این استان سالانه با افزایش میزان سطح کشت کلزا سعی دارد رتبه برتر خود را در تولید این محصول حفظ کند.

نیکشاد با بیان اینکه روغن دانه ارقام خوراکی کلزا از بالایی برخوردار است، عنوان کرد: کلزا در تناوب با سایر محصولات به ویژه غلات قرار می گیرد و در کنترل بیماری ها، آفات و علفهای هرز مزارع مؤثر است.