پرستار خانگی سارق کارت عابر بانک بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ایرج محمد خانی در خصوص دستگیری پرستاری که اقدام به برداشت غیر قانونی از حساب صاحبخانه کرده بود، گفت: با شکایت زن جوانی مبنی بر اینکه از حساب عابر بانک وی به صورت غیر مجاز برداشت شده است، ﻤﺄموران اقدامات خود را آغاز کرده و طی بررسیهای فنی صورت گرفته توسط کارشناسان مشخص شد خانمی که برای پرستاری از مادر زن جوان استخدام شده بود، از غفلت صاحبخانه در نگهداری از کارت عابر بانک و رمز آن سوء استفاده، در یک فرصتی مناسب با مراجعه به دستگاه خود پرداز حساب شاکی را خالی کرده است. متهم پس از مشاهده شواهد به جرم خود اعتراف و تحویل مقامات قضایی شد.

رئیس پلیس فتا گیلان در پایان ازشهروندان خواست با رعایت نکان ایمنی از بروز اینگونه جرایم پیشگیری کنند. به همین منظوراز نگهداری رمز عبور در کنار کارت عابر خودداری و رمز خود را به طور مرتب هر 30 روز یکبار تغییر دهید وبه صورت دوره ای موجودی حساب را کنترل کرده و چنانچه تغییر مشکوکی در موجودی مشاهده کردید ابتدا رمز را تغییر داده و سپس با مراجعه به بانک مربوطه و پلیس فتا، موضوع را پیگیری کنید. همچنین دقت داشته باشید که اطلاعات حساب خود را به دیگران و نیز در وب‌سایت‌های مشکوک ارائه نکنید.