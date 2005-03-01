برگزاري همايش " ادبيات، الهيات و هستي شناسي" در استراليا

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، هدف اين همايش ميان رشته اي آن است كه اين پرسش را به بحث بگذارد كه چگونه نظريه ها و فهم هايي كه در ادبيات، اديان، فلسفه و علوم وجود دارند دريافت ما را از جهان ، ساختار اجتماعي ، حكومت و حقوق و رفاه بشري شكل مي دهند.

به همين جهت اين همايش در صدد است مجالي فراهم سازد كه متخصصان علومي چون : روابط بين الملل، علوم سياسي، فلسفه ، روانشناسي، جامعه شناسي، زيست شناسي، عصب شناسي، مردم شناسي ، ادبيات ، تاريخ و مطالعات فرهنگي گردهم آمده ، دستاوردهاي فكري خود را به بحث بگذارند.



پاره اي از مضاميني كه در اين همايش مورد توجه خواهند بود بدين قرارند: نسبت دين و سياست، تكثرگرايي ديني، نقش دين در جهان قديم و جديد، وضعيت پسامدرنيسم، نقش ادبيات در ساختن باورهاي ما ، حقوق بشر و جهاني شدن.



