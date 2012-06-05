به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن علمی ادبیات تطبیقی روز پنجشنبه 18 خردادماه نشست پنجم سلسله نشست‌های ادبیات تطبیقی را با موضوع «ادبیات تطبیقی در کشورهای ترک زبان» در سالن استاد امیرخانی از ساعت 15 تا 17 برگزار می‌کند.

در پنجمین نشست ادبیات تطبیقی که در واقع آخرین نشست از مجموعه پیش‌همایش‌های ادبیات تطبیقی است ادبیات تطبیقی در کشورهای ترک زبان توسط دکتر مهران نظامی‌زاده و یاسمین آککوش و منیژه اکبرپوران بررسی خواهد شد و همچنین نقدی بر کتاب الکساندرپوشکین و مشرق زمین نوشته جان الله کریمی‌ مطهر و مرضیه یحیی‌پور صورت می‌گیرد.

همایش ادبیات تطبیقی با عنوان «ادبیات تطبیقی در دهه کنونی و چشم اندازهای آن» با مشارکت خانه هنرمندان ایران و مرکز نشر دانشگاهی به زودی برگزار خواهد شد و مقالات برگزیده توسط استادان برجسته حوزه ادبیات تطبیقی معرفی خواهند شد.

در این همایش مقالاتی با موضوع محوریت رویکردها و نظریه‌های برجسته در دهه اخیر، دانش‌های تطبیقی، جهانی‌سازی و روابط بیناتمدنی، مطالعات فرهنگی و دانش‌های تطبیقی، قلمرو کنونی ادبیات تطبیقی، فرهنگ ایرانی اسلامی و ادبیات تطبیقی، رسانه‌های نو و ادبیات تطبیقی، جایگاه ادبیات تطبیقی در کشورهای گوناگون، ترجمه و ادبیات تطبیقی و چشم‌اندازهای ادبیات تطبیقی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

پیش از این نیز در قالب پیش نشست‌های این همایش نشست‌هایی با موضوع بررسی ادبیات تطبیقی در کشورهای اسپانیایی و آلمانی زبان برگزار شده بود.