توقیف خودروی حامل 80 کیلو تریاک/ حریق کارگاه اتاق سازی خودرو در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت از کشف 80 کیلو گرم تریاک از یک خودرو پژو 405 و دستگیری دو نفر قاچاقچی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی شیبانیان در تشریح این خبر گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان مرودشت پس از آنکه از فعالیت یک باند تهیه و توزیع موادمخدر مطلع شدند، شناسایی و دستگیری اعضای باند را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از یک هفته اقدامات اطلاعاتی یکی از اعضای این باند به هویت" د-پ" که با خودرو پژو تردد می کرد شناسایی و تحقیقات بر روی فعالیتهای این شخص متمرکز شد.

فرماند ه انتظامی شهرستان مرودشت ادامه داد: در تحقیقات غیرمحسوس مشخص شد نامبرده به همراه شخص دیگری به هویت" ن-پ" قصد انتقال محموله ای از محور شیراز مرودشت به مقصد استان اصفهان و شمال کشور را دارد.

سرهنگ شیبانیان افزود: محور مورد نظر توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر به صورت نامحسوس تحت کنترل قرار گرفت و پس از مشاهده خودرو مذکور آن را متوقف و دو نفر سرنشینان قبل از اینکه فرصت عکس العملی را داشته باشند دستگیر شدند و در بازرسی از خودرو 79کیلو و500گرم تریاک که به صورت حرفه ای جاسازی شده بود کشف شد.

کشف پنج هزار البسه قاچاق یک خودرو پژو در‌آباده

ماموران انتظامی شهرستان آباده استان فارس موفق شدند در بازرسی از یک دستگاه خودرو پژو پنج هزار و 110 ثوب انواع پوشاک قاچاق را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان آباده در تشریح این خبر گفت: ماموران کلانتری سورمق هنگام گشت زنی در حوزه استحفاظی خود ،به یک دستگاه خودرو پژو مشکوک و پس از مدتی تعقیب و گریز موفق به توقیف آن شدند.

سرهنگ حبیب الله جنتی افزود: پس از توقیف خودرو و بازرسی از آن تعداد یک هزار و907 روسری ،228 ثوب بلوز زنانه، 887 تاپ زنانه ، 12 ثوب دامن و 24 ثوب البسه مجلسی کشف و راننده آن به هویت "م – م "دستگیر شد.

وی اضافه کرد: خودرو مذکور به همراه کالاهای کشف شده به پلیس آگاهی انتقال یافته و تحقیقات پلیس در این رابطه ادامه دارد.

حریق کارگاه اتاق سازی خودرو

کارگاه اتاق سازی خودرو در شیراز طعمه حریق شد. پس از تماس با ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی مبنی بر وقوع حریق در کارگاه اتاق سازی خودرو آتش نشانان ایستگاه 13 به محل حادثه واقع در بلوار خلیج فارس اعزام شدند.

آتش نشانان پس از حضور در محل به سرعت اقدام به اطفا حریق کردند.

حریق باغ

یک باغ در شیراز آتش گرفت. پس از تماس با ستاد فرماندهی این سازمان مبنی بر وقوع حریق در باغ آتش نشانان به محل حادثه واقع در بلوار میرزای شیرازی اعزام شده و به اطفای حریق مشغول شدند.

در این حادثه 30 اصله درخت طعمه حریق شد. این عملیات 44 دقیقه به طول انجامید.

حضور آتش نشانان در سوانح رانندگی

دو خودرو وانت پیکان و تریلی با یکدیگر برخورد کردند.

پس از تماس با ستاد فرماندهی مبنی بر برخورد خودرو آتش نشانان و امدادگران ایستگاه 15 به محل حادثه واقع در اکبرآباد اعزام شدند. آتش نشانان پس از حضور در محل بلافاصله به ایمنی محل پرداختند. در این حادثه یک دستگاه خودور وانت پیکان با یک دستگاه تریلی برخورد کرده که خساراتی نیز به وانت پیکان و تاسیسات شهری وارد شد.

حادثه رانندگی دیگر در جاده کرونی بر اثر برخورد وانت پیکان و تاکسی رخ داد .در این حادثهآتش نشانان پس از حضور در محل بلافاصله اقدام به ایمنی محل ، بستن شیرگاز خودروها و برگرداندن خودروها به حالت اولیه کردند. این حادثه دو نفر مجروح نیز در پی داشت که به مراکز درمانی منتقل شدند.

برخورد سه دستگاه خودرو سه نفر مجروح بر جای گذاشت. پس از رخداد این حادثه و تماس با ستادفرماندهی این سازمان آتش نشانان به محل حادثه واقع در بلوار امیرکبیر اعزام شدند.

آنها پس از حضور در محل به سرعت به ایمنی محل پرداخته و پس از بستن شیر گاز خودروها آنها را به حاشیه خیابان منتقل کردند. در این حادثه یک دستگاه آردی ،یک دستگاه روآ و یک دستگاه اتوبوس با یکدیگر برخورد کرده که خسارات زیادی به خودروها وارد نشد. این حادثه سه مجروح نیز برجای گذاشت.