درمان رایگان بیماران معتاد و روانی توسط بیمه خدمات درمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیدوار رضایی افزود: تصویب برنامه پنجم توسعه یک گام بزرگ بود و چند هدف اصلی در آن پیگیری شد. هرچند برخی مصوبات اساسی آن از جمله تجمیع بیمه‌ها هنوز اجرایی نشده است.

وی ادامه داد: مهمترین بخش از مصوبات مجلس در حوزه سلامت بحث ایجاد منابع پایدار برای این بخش بود که تا حد زیادی انجام شد ولی هنوز برخی کار‌ها در این حوزه برجای مانده است که از وزیر بهداشت و معاونان ایشان می‌خواهیم این موارد را حتما پیگیری کنند.

رضایی با اشاره به سهم نظام سلامت از 500 میلیون دلار بودجه صندوق شکوفایی و نوآوری و نیز سهم 10 درصدی حوزه سلامت از اعتبار 50 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی، گفت: وزارت بهداشت می تواند سهم صنایع وابسته به پزشکی را از این صندوقها دریافت کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم اظهار داشت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم برای رفع مشکلاتی مانند واردات دارو و برخی تجهیزات پزشکی ضروری، بانکها را موظف به گشایش اعتبار برای اسناد ال سی کرد.

وی ادامه داد: 600 میلیارد تومان نیز برای مقاوم سازی کل دانشگاههای کشور در بودجه سال 91 دیده شده که دانشگاههای علوم پزشکی نیز از این اعتبار سهم دارند.

رضایی اظهار داشت: درمان بیماران معتاد و روانی نیز باید توسط بیمه خدمات درمانی به صورت رایگان صورت گیرد زیرا هزینه آن نیز از 300 میلیارد تومان اعتبار صندوق بیمه ایرانیان تامین شده است.

وی ادامه داد: در خصوص بحث تاخیرات بیمه در پرداخت مطالبات بیمارستانها نیز مصوب شد که بیمه‌ها ظرف مدت 2 هفته باید 60 درصد این مطالبات را بپردازند و گرنه موظف هستند تاخیراتشان را با محاسبه 15 درصد سود آن پرداخت کنند.

رضایی گفت: یکی از مهمترین مصوبات امسال تعلق 2 درصد از کل درآمدهای نفتی برای مناطق برخوردار از نفت بود که از این رقم بودجه باید بخش مهمی به بحث مهار و کنترل آلودگی هوا از جمله گرد و غبار در مناطق جنوبی کشور که گاهی تا 10 برابر استاندارد می‌رسد، اختصاص یابد.