  1. استانها
  2. یزد
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۲۵

چهارمین جشنواره آواها و نواهای محلی ابرکوه برگزار می شود

چهارمین جشنواره آواها و نواهای محلی ابرکوه برگزار می شود

ابرکوه - خبرگزاری مهر: مسئول کانون بسیج هنرمندان ابرکوه از برگزاری چهارمین جشنواره آواها و نواهای محلی ابرکوه خبر داد.

محمدرضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سومین دوره این جشنواره سال گذشته با همت بسیج هنرمندان ابرکوه برگزار و با استقبال خوب مردم روبرو شد، اظهار داشت: جشنواره امسال به واسطه تأکید مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود با رویکرد کار و تلاش برگزار می شود و 15 گروه شرکت کننده آثار خود را در این قالب ارائه می دهند.

وی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، آسیب شناسی موسیقی محلی، زنده نگه داشتن آئین های سنتی و شناسایی و جذب نیروهای هنری این شهرستان است.

اکبری عنوان کرد: سالن شهید رجایی 29 خرداد ماه مصادف با مبعث حضرت رسول اکرم (ص) از ساعت 16 تا 23 میزبان این جشنواره است.

کد مطلب 1619174

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها