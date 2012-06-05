چهارمین جشنواره آواها و نواهای محلی ابرکوه برگزار می شود

محمدرضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سومین دوره این جشنواره سال گذشته با همت بسیج هنرمندان ابرکوه برگزار و با استقبال خوب مردم روبرو شد، اظهار داشت: جشنواره امسال به واسطه تأکید مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود با رویکرد کار و تلاش برگزار می شود و 15 گروه شرکت کننده آثار خود را در این قالب ارائه می دهند.

وی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، آسیب شناسی موسیقی محلی، زنده نگه داشتن آئین های سنتی و شناسایی و جذب نیروهای هنری این شهرستان است.

اکبری عنوان کرد: سالن شهید رجایی 29 خرداد ماه مصادف با مبعث حضرت رسول اکرم (ص) از ساعت 16 تا 23 میزبان این جشنواره است.