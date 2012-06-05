  1. بین الملل
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۴۲

خبرگزاری سوریه خبر داد؛

اخراج سفرا و دیپلمات‌های غربی از سوریه

اخراج سفرا و دیپلمات‌های غربی از سوریه

منابع رسمی سوریه از اخراج برخی سفرا و هیئت های دیپلماتیک غربی از دمشق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) در خبری فوری به نقل از یک مقام مسئول در وزارت خارجه سوریه گزارش داد: برخی کشورها رؤسا و اعضای هیأتهای دیپلماتیک سوریه را اخراج کرده اند و جمهوری عربی سوریه نیز در اقدامی مشابه سفرای این کشورها را عنصری نامطلوب می داند که باید دمشق را ترک کنند.

این منبع افزود: سوئیس، آمریکا، انگلیس، آلمان، ترکیه، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، بلغارستان و کانادا از جمله این کشورها هستند.

خاطرنشان می شود در پی کشتار الحوله در شهر حمص که 5 خرداد توسط گروه های تروریستی رخ داد برخی کشورهای غربی بدون در نظر گرفتن جنایات افراد مسلح در اقدامی ضد سوری سفیر و اعضای هیئت دیپلماتیک سوریه را از کشورشان اخراج کردند.

کد مطلب 1619181

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