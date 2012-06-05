به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) در خبری فوری به نقل از یک مقام مسئول در وزارت خارجه سوریه گزارش داد: برخی کشورها رؤسا و اعضای هیأتهای دیپلماتیک سوریه را اخراج کرده اند و جمهوری عربی سوریه نیز در اقدامی مشابه سفرای این کشورها را عنصری نامطلوب می داند که باید دمشق را ترک کنند.

این منبع افزود: سوئیس، آمریکا، انگلیس، آلمان، ترکیه، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، بلغارستان و کانادا از جمله این کشورها هستند.

خاطرنشان می شود در پی کشتار الحوله در شهر حمص که 5 خرداد توسط گروه های تروریستی رخ داد برخی کشورهای غربی بدون در نظر گرفتن جنایات افراد مسلح در اقدامی ضد سوری سفیر و اعضای هیئت دیپلماتیک سوریه را از کشورشان اخراج کردند.