تامین مسکن با ساخت شهرکهای مسکونی در داراب/ واگذاری 125 قطعه زمین روستایی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر بنیاد مسکن شهرستان داراب با بیان اینکه تاکنون در شهرستان با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک تعداد سه هزار و 375 جلد سند مالکیت صادر و تحویل روستائیان شده، گفت: به منظور تامین نیازهای روستائیان و مردم ساکن در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت، چهار پروژه مهم مسکونی در این شهرستان در دست اجرا قرار گرفته که شامل 16 واحدی، 140 واحدی، 90 واحدی و 40 واحدی خیرین مسکن ساز این شهرستان است.

عباس خالقداری اظهار داشت: در راستای تامین نیاز مسکن مردم وام بهسازی مسکن روستایی ، وام قرض الحسنه، وام مقاوم سازی و ودیعه مسکن پرداخت که شامل هفت میلیارد و 915 میلیون ریالی بهسازی ، 23 میلیارد و 571 میلیون ریالی قرض الحسنه ، 583 میلیارد و 395 میلیون ریالی مقاوم سازی و600 میلیون ریالی ودیعه مسکن ویژه مستاجرین کم درآمد شهری است به مردم ارائه شده است.

وی افزود: دیگر اقدام مهم بنیادمسکن داراب، تملک و واگذاری زمین است که در این راستا 11 هزار و 126قطعه زمین روستایی و 700 قطعه زمین شهری است که واگذار شده است .

مدیر بنیاد مسکن شهرستان داراب افزود: تاکنون هشت باب خانه بهداشت با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 240 میلیون ریال احداث وتحویل شبکه بهداشت و درمان این شهرستان شده است.

سال گذشته 125 قطعه زمین روستایی در آباده واگذار شد

مدیر بنیاد مسکن شهرستان آباده اهم فعالیتهای این نهاد عمرانی را در سال گذشته در بخشهای پرداخت تسهیلات، بهسازی روستاها و صدور پروانه ساختمانی و واگذاری زمین روستایی تشریح کرد.

محمد مهدی رضانیا گفت: در بخش پرداخت تسهیلات حوادث قهری 10 میلیارد ریال در بخش ویژه روستایی به تعداد 332 واحد هر واحد مسکونی یکصد میلیون ریال، تسهیلات طرح ویژه 332 میلیارد ریال و احداث مسکن مهر در چهار شهر به تعداد 118 واحد مسکونی پرداخت تسهیلات بانکی انجام شده است.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان آباده افزود: بهسازی محورهای ورودی روستای خسرو شیرین روستای محمد آباد روستای بیدک و یعقوب آباد در سال گذشته با موفقیت انجام شده همچنین در سال گذشته 287 فقره پروانه ساخت مسکن صادر شده است.

رضانیا گفت: در سال گذشته در هفت روستا این شهرستان 125 قطعه زمین مسکونی به متقاضیان روستایی واگذار شده است.

وی پروژه 36 واحدی ادریس آباد، 46 واحد جنت، 76 واحدی صغاد، 248 واحدی بهمن را یکی از موفق ترین و ماندگارترن پرونده های مسکونی این شهرستان معرفی کرد که حتی بصورت الگوی استانی نیز قابل طرح است.

فعالیتهای بنیاد مسکن در مناطق روستایی باعث تحول بزرگی شد

مدیر بنیاد مسکن شهرستان لارستان گفت: در سال گذشته و در شش بخش مرکزی ، اوز ،جویم ، بنارویه ، صحرای باغ و بیرم مجموعا بیش از 71 هکتار زمین روستایی مورد تملک قرار گرفته است.

ناصر زائری گفت: پرونده تملک زمین در سه بخش جویم، مرکزی و بنارویه در سال جاری در دست تهیه است که در مجموع بیش از 52 هکتار را شامل میشود.

وی در تشریح عملکرد واحد فنی و اجرایی این نهاد اضافه کرد: عملیات عمرانی شامل زیر سازی و آسفالت و لبه گذاری و محوطه سازی در 14 روستای این شهرستان انجام شده که باعث ایجاد تحولی بزرگ در این مناطق شده همچنین سال گذشته یک هزار و 135مورد پروانه ساختمانی صادر که این تعداد 169 هزار و288متر مربع زیر بنا را شامل شده است.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان لارستان در ادامه به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن خود مالک این شهرستان اشاره کرد و گفت: در شهر جویم ، بنارویه، خور، لطیفی و اوز به تعداد 924 نفر تسهیلات خود مالک مسکن ارائه شده و با همکاری اداره ثبت اسناد نیزتعداد 870 جلد سند مالکیت روستایی صادر و تحویل متقاضیان شده است.