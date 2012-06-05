سی و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرائت قران کریم در فیلیپین

به گزارش خبرنگار مهر از مانیل ، این مراسم در سالن مرکز فیلم دانشگاه یو پی با حضور تعداد زیادی از شخصیت های رسمی ، فرهنگی ، علمی ، نمایندگان مناطق مسلمان نشین سراسر فیلیپین ، رئیس کمیسیون صلح مسلمانان،سفرا و نمایندگان برخی از کشورهای اسلامی و از جمله نماینده رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید.

بر اساس این گزارش ،این دوره از مسابقات پس از اجرای سرود ملی و قرائت قرآن کریم با سخنرانی مهول ک. سادیان رئیس کمیسیون ملی مسلمانان فیلیپین به طور رسمی آغاز به کار کرد.

این دوره از مسابقات که با پیام رئیس جمهور فیلیپین آغاز بکار کرد به مدت چهار روز در مانیل پایتخت فیلیپین ادامه خواهد داشت.

