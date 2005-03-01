برتري تيم فوتسال بانوان درمقابل تيم آذربايجان

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم ايران دريك بازي تكنيكي وپرگل توانست با نتيجه 11 بر4 برتيم حريف غلبه كرده وبه يك برد شيرين دست يابد.

تيم ايران با تركيب نفرات خود فرزانه توسلي، سهيلا ملمولي، نيلوفراردلان، سميه جاورسي، فهيمه زارعي، مريم حسيني، فاطمه ارژنگي، نارميلا فتحي، صفورا عزيزپور، سپيده زرين كفش، سميه غلامي، بهنازخياط به ميدان رفت ودرتيم آذربايجان نيزآنجلا تميروا، كفايت عثمان، اوا تونژالله سليمان اوا... پوليانا كاواليوا، گوليانا گووالوا، نرگس پاشايوا، آفاق ولي يوا، افليا يوسف اوا، نركزولي اوا، نگارولي اوا ، نرگس حاجي اوا، پروانه قاسم اوا، الناز كريم اوا وصداقت ولي اوا بازي كردند.

در حاشيه

* در تيم آذربايجان كفايت عثمان اوا با زدن 3گل باتكنيك نشان داد.

* نيلوفر اردلان با 3 گل زده بهترين بازيكن وبعنوان خانم گل شناخته شد.

* تيم آذربايجان درنيمه اول بازيها 7 خطا و نيمه دوم 5 خطا و تيم ايران نيمه اول 6 خطا ونيمه دوم 5 خطا داشت.

ضمناً با توجه به حضورتيم آذربايجان درايران قراراست امروزيك بازي دوستانه بين تيم بزرگسالان ايران وآذربايجان درسالن بانوان آزادي انجام مي‌گيرد.