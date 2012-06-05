پوشش 45 درصدی فاضلاب مدرن در استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان و تعدادی از کارشناسان از تصفیهخانههای فاضلاب شهرستانهای سرپل ذهاب و قصرشیرین بازدید کردند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در این بازدید مراحل و فرآیند تصفیه فاضلاب را برای بازدید کنندگان تشریح کرد و گفت: تصفیهخانه فاضلاب شهرستان سرپل ذهاب با فرآیند لجن فعال بوده واز بارزترین مشخصههای آن استفاده از فناوریهایی است که به جرات میتوان گفت در نوع خود بینظیر است.
حسین بنکداری با اشاره به اینکه کیفیت فاضلاب تصفیه شده در این تصفیهخانه در حد بالایی است و از آن میتوان در بخشهای صنعت و کشاورزی استفاده کرد، گفت: هماکنون شرکت آب و فاضلاب از پساب برای آبیاری تمامی فضای سبز سایت تصفیهخانه استفاده میکند.
وی افزود: تصفیهخانه فاضلاب شهر قصرشیرین نقطه عطفی در صنعت آب و فاضلاب استان بوده است؛ از آنجایی که این تصفیهخانه از نوع نیزار مصنوعی (wetland) میباشد، میتوان گفت که یکی از پاکترین و سبزترین تصفیهخانههای سطح کشور است که انرژی مصرفی در این سیستم در حد صفر بوده و درصدد هستیم دانش و تجربه فنی این دستاورد ارزشمند را در سطح کشور گسترش دهیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه ادامه داد: وضعیت تصفیهخانههای استان در حد مطلوبی قرار دارد.
وی با بیان اینکه مجموع تصفیهخانههای استان کرمانشاه از اوایل انقلاب تاکنون 7مجموعه بوده است،گقت: تلاش داریم تا با همکاری و تلاش همکاران این تعداد تصفیه خانه را به عدد 13 برسانیم و گامی بلند در راستای ارائه خدمات در بخش زیست محیطی و سلامت برداریم.
مدیر عامل آبفای استان کرمانشاه تصریح کرد: از مجموع فعالیتهای انجام شده در بخش تصفیه فاضلاب دارای شاخصی بیشتر از میانگین کشور هستیم به گونهای که 45 درصد ازجمعیت استان زیر پوشش تاسیسات تصفیه فاضلاب مدرن هستند و با احداث 6 باب تصفیه خانه فاضلاب جدید این رقم به 75 درصد خواهد رسید.
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