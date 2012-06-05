افزایش 84 درصدی دستگیری و طرد اتباع خارجه غیرمجاز در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بهرامی گفت: مأموران با انجام کارهای اطلاعاتی گسترده اجرای 20 طرح پاکسازی در شهرهای استان طی دو ماه اخیر تمامی مبادی ورودی استان را تحت کنترل و بازرسی دقیق قرار دادند طی دو ماه اخیر با برنامه ریزی های انجام شده اقدامات مستمر و دامنه دار پلیس نتایج و رشد مناسبی را به همراه داشته که افزایش 84 درصدی دستگیری و طرد اتباع بیگانه نسبت به سال گذشته نشان از اهتمام و عزم پلیس بر انجام وظایف سازمانی خود و تحقق شعار مقام معظم رهبری در سال جاری باشد.

بهرامی در ادامه یادآور شد: در این مدت شش نفر از سرباندهای قاچاق انسان دستگیر، 55 سند مجهول کشف و 100 دستگاه خودرو حامل اتباع خارجی غیرمجاز متوقف شده است.

وی ضمن تأکید بر تداوم اجرای طرح برخورد با عاملان قاچاق انسان و اتباع بیگانه غیرمجاز، به کلیه کارفرمایان، مالکان و صاحبان مشاغل و اماکن هشدار داد از به کارگیری و اشتغال و در اختیار قرار دادن ملک و واحد مسکونی، تجاری خود و هرگونه عملی که موجب دلگرمی و ماندگار شدن این افراد در استان می شود جدا خودداری کنند.

دستگیری و انهدام باند شش نفره سارقان طلا فروشی در بندرعباس

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان از دستگیری و انهدام باند شش نفره سارقان طلا فروشی در بندرعباس خبر داد و افزود: در پی وقوع یک فقره سرقت در یکی از مجتمع های تجاری بندرعباس و به سرقت رفتن مقادیری طلا از یک باب مغازه طلا فروشی توسط سارقان موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

اصغرقطب زاده بیان داشت: مأموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی با بهره گیری از شیوه های خاص پلیسی و بررسی صحنه جرم و اطلاعات ارائه شده توسط مالباخته یکی از سارقان را که با طرح دوستی مبادرت به سرقت کلید مغازه و سپس سرقت طلا ها کرده بود شناسایی و در یک اقدام پلیسی دستگیر و تحت بازجویی فنی قرار دادند.

رئیس پلیس آگاهی استان در ادامه یادآور شد: با اعتراف متهم دستگیر شده هویت سه نفر از همدستان وی در یکی از شهرستانهای خارج استان مشخص و با همکاری مشترک پلیس آگاهی آن شهرستان متهمان به همراه مقادیری طلا دستگیر و به پلیس آگاهی استان انتقال داده شدند. در همین رابطه طی عملیات دیگر دو نفر از اعضای باند شش نفره در شهرستان بندرعباس به همراه طلاهای مسروقه شناسایی و در یک اقدام ضربتی و غافلگیرانه دستگیر شدند.

دستگیری باند 9 نفره سارقان مسلح در بندرعباس

جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان از دستگیری باند سارقان مسلح و دستگیری 9 نفر از اعضای باند در روز گذشته خبر داد و بیان داشت: مأموران پس شناسایی مخفیگاه سارقان با هماهنگی مقام قضایی به محل اعزام و در بازرسی از محل سه قبضه کلاش و یک قبضه کلت کمری و مقادیر قابل توجهی مهمات کشف و دو نفر از اعضای باند را دستگیر کردند.

احمد دادستانی یادآور شد: مأموران با تلاش و جدیت و پس از تحقیقات کاملتر، دیگر افراد باند را شناسایی و در یک اقدام ضربتی در شهرستان های بندرعباس و کهنوج استان کرمان هفت نفر دیگر اعضای باند را دستگیر کردند، در این رابطه 9 نفر از سارقین مسلح دستگیر که متهمین به همراه سلاح های کشف شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.