لزوم شناسایی آسیبها و توجه به ضد ارزشها توسط همه مسئولان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ذبیح اله خدائیان در اولین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با اشاره به روش و سازوکار دستگاه های استان و دستیابی به هدف بزرگ رسیدن به جامعه ای پویا و رو به توسعه گفت: اگر آموزش و پرورش و دانشگاهها به تربیت و پرورش بهترین نیروها مبادرت می ورزند، اگر سازمانهای متولی فرهنگ با اجرای برنامه های مدون تلاش در توسعه فرهنگ اسلامی و ایرانی دارند اگر متولیان امور اقتصادی برای تأمین رفاه معیشت مردم جامعه اقداماتی را انجام می دهند و همچنین سازمانهای نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی نیز به تأمین امنیت مبادرت می ورزند همگی در راستای رسیدن به جامعه ای روبه رشد و پویا و روبه توسعه است.

وی با بیان اینکه تلاش های همه مسئولان و برنامه ریزی های مختلف در سطح جامعه باید همسو و مکمل یکدیگر باشد به وجود ضد ارزشها و آسیبها اشاره کرد و افزود: همانگونه که در مسیر پرورش بهترین نیروها در نظام آموزشی اقدام می شود و یا به تولید بهترین محصولات فرهنگی مبادرت می ورزیم باید مراقب ضد ارزش ها نیز باشیم.

رئیس شورای قضایی فارس بیان کرد: شناسایی آسیبها و توجه به ضد ارزشها وظیفه همه مسئولین است که متأسفانه این امر مهم و حساس، کمتر از سوی مسئولین مورد توجه قرار گرفته است.

خدائیان کم توجهی به این موضوع مهم را آفت برنامه ریزیهای کوتاه مدت و بلند مدت سازمانها در دستیابی به اهداف خواند و افزود: این امر باعث می شود کارهای مثبت ما تحت الشعاع قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصور عادی بودن هجمه های فرهنگی غرب را ساده انگارانه خواند و افزود: هجوم فرهنگی گسترده در دستور کار استکبار جهانی قرار دارد و این آسیبها از بیرون از مرزها برنامه ریزی و هدایت می شود.

خدائیان تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی با محوریت دستگاه قضایی که در راستای اجرایی شدن بند پنج اصل 156 قانون اساسی تشکیل شده را یکی از راه کارهای دستیابی به انسجام و هماهنگی برای از بین بردن آسیبهای اجتماعی و کاهش جرائم در استان ارزیابی کرد.

وی اظهار داشت: این شورا می تواند با ارائه راه کارهای عملی و اجرایی در امر مقابله با جرائم و آسیب ها به شورای فرهنگ عمومی استان و همچنین شورای تأمین اهداف بلند قوه قضاییه در امر پیشگیری از جرائم و آسیب ها را تأمین نماید.

وی از مسئولان همه دستگاه ها، ادارات، سازمانها و نهادهای استان خواست با حضور مؤثر خود در شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی و درک اهمیت موضوع در اجرایی شدن اهداف علمی و کاربردی شورا کمک نموده و با شناسایی آسیب ها و راه های مقابله با آن آثار مثبت برنامه ها و سیاست های توسعه و تعالی جامعه را دو چندان کنیم.

در این نشست فرماندار شیراز نیز با عنوان اینکه از بین رفتن قباحت برخی رفتارها و اعمال، جسارت افراد در ارتکاب برخی جرائم و بی تفاوتی برخی نهادها، سازمان و ادارات این سه عامل را مؤثر در افزایش آمار جرائم در شهر شیراز و استان فارس دانست.

جواد زرین کلاه با انتقاد از اینکه در مقابل روشهای استکبار روش های مناسبی را در پیش نگرفته ایم، گفت: دستگاه های فرهنگی باید به بطن جامعه وارد شوند و طرحهای خود را منحصر به مکانهای خاص نکنند.

وی افزود: بسیاری از مرتکبین جرائم از زشتی ، قبح و عواقب اقدام خودآگاهی ندارند که این آگاهی بخشی می تواند به کاهش جرائم و آسیبها کمک کنند.

فرماندار شیراز اظهار امیدواری کرد شورا پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی بتواند انسجام و هماهنگی لازم در امر پیشگیری را ایجاد و مکمل اقدامات سایر نهادها و تشکل ها با رویکرد پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی است.

در پایان اولین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی استان با تصویب نهایی اعضا، جرم سرقتهای مقرون به آزار و تعمیم آن به سایر انواع سرقت و همچنین آسیب اجتماعی طلاق در دستور کار شورا در راستای برنامه ریزیهای علمی و کاربردی و انجام تحقیقات میدانی قرار گرفت.

قاتلی با رضایت اولیای دم پس از 12 سال آزاد شد

مددجوی زندان جهرم پس از تحمل 12 سال حبس، از زندان آزاد شد و به آغوش گرم خانواده اش بازگشت.

رجبی رئیس زندان در این باره گفت: زندانی "ه.ر" در سال 1380 به اتهام قتل عمد وارد زندان و پرونده وی در مراجع قضایی تحت رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی پرونده مددجوی مذکور طی یک نزاع دسته جمعی در شهر جهرم، زندانی مرتکب قتل و در مراکز اصلاحی و تربیتی شیراز و جهرم تحمل حبس می کرد.

رئیس زندان جهرم ادامه داد: پس از رایزنی های متعدد که توسط مقامات قضایی و زندان با خانواده مقتول صورت گرفت اولیاء دم پس از 12 سال با هدف رضای خداوند متعال حاضر به رضایت شدند.