انتخابات مجمع نمايندگان طلاب به تعويق افتاد

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، حجت الاسلام عبادي، مسؤول ستاد انتخابات مجمع نمايندگان طلاب حوزه علميه قم گفت : متأسفانه به علت مناسب نبودن زمان و نياز به بررسي بيشتر وضعيت كانديداها پنجمين دوره انتخابات مجمع نمايندگان حوزه علميه قم كه قرار بود در اسفندماه جاري برگزار شود، به فروردينماه سال آينده موكول شد.
وي درباره نمايندگان طلاب حوزه علميه قم افزود : نمايندگان مجمع طلاب و فضلاي حوزه علميه قم براي مدت چهار سال وظيفه نمايندگي طلاب شهر و بخش خود را به عهده دارند. اين انتخاب نيز توسط طلاب شهرهاي مختلف ساكن قم صورت ميگيرد.
حجت الاسلام عبادي درباره فعاليتهاي ستاد انتخاباتي مجمع نمايندگان طلاب تصريح كرد : اين ستاد با توجه به آمار موجود از طلاب شهرهاي مختلف كه مقيم قم هستند، تعداد نهايي نمايندگان را مطابق با آييننامه مجمع تعيين كرده است. حوزههاي انتخابي و تعداد نمايندگان آنها هم مشخص شدهاند.
وي به اتمام مهلت ثبتنام نمايندگان اشاره كرد و گفت: مهلت ثبتنام كانديداهاي نمايندگي به اتمام رسيده است و به حمدالله شاهد استقبال خوبي بودهايم. بر اساس پيشبيني اوليه قرار بود اين انتخابات در اسفندماه برگزار شود، اما به علت طولاني شدن مدت نظارت و بررسي كانديداها به احتمال زياد انتخابات پس از تعطيلات هفته اول فروردينماه برگزار خواهد شد.
مسئول ستاد انتخابات مجمع نمايندگان طلاب گفت: بيش از سيصد نفر براي نمايندگي طلاب كانديدا شدهاند و در كمتر حوزه اي انتخابات با كانديداي منفرد برگزار خواهد شد كه اين مسئله به شور بيشتر انتخابات مي افزايد.
مسئول ستاد انتخابات مجمع نمايندگان طلاب حوزه علميه قم از به تعويق افتادن زمان انتخابات نمايندگان اين مجمع خبر داد.
به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، حجت الاسلام عبادي، مسؤول ستاد انتخابات مجمع نمايندگان طلاب حوزه علميه قم گفت : متأسفانه به علت مناسب نبودن زمان و نياز به بررسي بيشتر وضعيت كانديداها پنجمين دوره انتخابات مجمع نمايندگان حوزه علميه قم كه قرار بود در اسفندماه جاري برگزار شود، به فروردينماه سال آينده موكول شد.
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