به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد کریمی افزود: حرکت بیمه در مسیر توسعه و پاسخگویی به نیازهای جدید مردم در گرو آینده پژوهی است، زیرا فعالان این صنعت باید با این نگاه، ظرفیتهای خود را متناسب با خواسته های جدید جامعه افزایش دهند.

وی با تاکید بر ضرورت رفع موانع دست و پاگیر و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت اهالی صنعت بیمه از طریق بازنگری در آئین نامه های بیمه ای خاطر نشان کرد: عزم شورای عالی بیمه در بازنگری آیین نامه های بیمه ای نوعی ظرفیت سازی است و مطابق آمار موجود، ظرفیت های صنعت بیمه پس از اصلاح و بازنگری در آیین نامه ها افزایش یافته است.



رییس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: با استفاده از ابزارهای نیازسنجی و بررسی ظرفیت های موجود و نگاه آینده نگرانه، می توان صنعت بیمه را با تحولی اساسی روبرو کرد و ما در همین راستا با مشارکت تمامی بیمه پژوهان، مساله آینده پژوهی را با جدیت تمام دنبال می کنیم.



رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال جاری معاونت طرح و توسعه را مکلف کرده است تا در راستای افزایش ضریب خدمات رسانی، با تدوین برنامه های میان مدت و بلندمدت، نقشه راه صنعت بیمه را ترسیم کند.

