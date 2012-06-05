  1. استانها
  2. مازندران
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۵۱

فتح اللهی اعلام کرد:

درخشش دانش آموزان هنرستانهای تربیت بدنی مازندران در مسابقات جهانی

درخشش دانش آموزان هنرستانهای تربیت بدنی مازندران در مسابقات جهانی

ساری - خبرگزاری مهر: دانش آموزان هنرستان های تربیت بدنی مازندران در مسابقات جهانی افتخار آفریدند.

ناصر فتح اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پژمان دیوسالار دانش آموز هنرستان تربیت بدنی داراب ساری در مسابقات بین‌المللی قایقرانی قهرمانی جوانان و زیر 23 سال جهان آب های آرام اسلواکی در کانوی دو نفره هزار متر به مدال طلا و در کانوی دو نفره 200 متر و کانوی یک نفره 500 متر در رده سوم قرار گرفت و به دو مدال برنز دست یافت.

وی افزود: سید پوریا عمرانی نیز دیگر دانش آموز این هنرستان با شرکت در مسابقه جهانی تنیس روی میز که در لهستان برگزار شد توانست با شکست دادن تمامی حریفان به فینال مسابقات راه یابد.

فتح اللهی گفت: عمرانی در مقابل بازیکن آلمانی بازی را واگذار کرد و مقام نایب قهرمانی جهان را کسب کرد.

کد مطلب 1619201

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها