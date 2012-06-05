دیدگاه مقام معظم رهبری درباره خروج اضطراری معتکف از اعتکاف

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله با آغاز ایام البیض در ماه رجب شاهد مراسم معنوی اعتکاف در نقاط مختلف کشور هستیم که بنا بر اعلام مسئولان هر سال بر تعداد معتکفین افزوده می شود. این مراسم معنوی دربردارنده مسائل و احکام شرعی خاص خود است.

اینکه خروج معتکف در موارد اضطراری از اعتکاف به لحاظ شرعی چه حکمی دارد را خبرنگار مهر در استفتایی از دفتر مقام معظم رهبری جویا شده که در ادامه از نظر می‌گذرد.

پرسش: خروج فرد معتکف از محلی که در آن اعتکاف دارد برای انجام امور مهم و حیاتی چه حکمی دارد؟



پاسخ: به‌طور کلى خارج شدن از محل اعتکاف در مواردی که عقلاً یا شرعاً خروج لازم است یا ضرورت عرفیه دارد خواه متعلق به امور دنیا یا آخرت باشد مثل نماز جمعه اشکال ندارد و احوط آن است که کوتاه‌ترین راه را انتخاب کند و به مقدار حاجت و ضرورت اکتفا کند و به محل اعتکاف خود بازگردد و واجب است که در صورت امکان در زیر سایه ننشیند و احوط عدم جلوس حتی در زیر آفتاب مگر به مقدار ضرورت است.