مجله مهر: پایگاه های خبری کشور همواره به مسائل جدیدی علاقه نشان می دهند و یا به مسائل روزمره نیز با دیدی متفاوت می نگرند. نگاه اجمالی روزانه به مسائلی که این سایت ها به آنها علاقه نشان می دهند شاید یکی از علایق روزمره وب گردها و رسانه خوان ها باشد.

مجله خبری مهر، قصد دارد با گزینش خبرهای مهم این رسانه ها که در ادامه آنها را می بینید، مخاطبان خود را در هر روز از رویکردهای پایگاه های خبری کشور به صورت کامل آگاه کند.

هلال احمر «تویوتا» می‌خرد، آموزش و پرورش «چری» می‌دهد

مشرق در گزارشی نوشت: در سال تولید ملی، هلال احمر از خرید 125 خودروی تویوتا با مبلغی حدودا 6 میلیارد تومان خبر می دهد و صندوق ذخیره فرهنگیان وابسته به آموزش و پرورش از واگذاری "چری" به معلمان.

در این گزارش همچنین می خوانیم: جمعیت هلال احمر طی روزهای اخیر خبر از خرید 125 خودروی تویوتا برای انجام وظایف خود می دهد. این خرید کلان و چند میلیاردی در حالی انجام می شود که خودروهایی با قابلیت های نزدیک به این وسیله مورد نیاز هلال احمر در داخل کشور تولید و عرضه می شود که خرید آن، مبالغ فوق را به حساب تولیدکنندگان داخلی روانه خواهد کرد.

ورود جدی غرب صهیونی به حوزه سایبر و دستور هوشمندانه رهبر انقلاب

به گزارش جهان، یکی از اقدامات کلیدی و هوشمندانه که اخیرا به دستور مقام معظم رهبری در حوزه فضای مجازی صورت گرفت، تشکیل "شورای عالی فضای مجازی" بود؛ رهبر انقلاب اسلامی در اسفند ماه سال جاری ضمن دستور برای تشکل شورای عالی فضای مجازی، آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب های ناشی از آن و بهره گیری حداکثری از فرصت‌ها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفید به مردم را از دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی دانستند.

یکی از ابعاد این دستور آینده نگرانه مقام معظم رهبری که در میان کم کاری نهادهای مسئول در حوزه سایبری صورت گرفت، معطوف به "جنگ سایبری" است که در سالهای اخیر به موازات "جنگ فرهنگی" اهمیت ویژه ای یافته است.

در بخش دیگری از گزارش جهان همچنین می خوانیم: در طول سالیان اخیر و با پیشرفت هر چه بیشتر علوم به خصوص در حوزه فناوریهای نوین و علوم رایانه ای و فضای مجازی، نوع خاصی از تهاجم علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است به گونه ای که دشمنان نشاندار این ملت و نظام از جمله رژیم صهیونیستی و آمریکا، بخش عمده ای از سرمایه خود برای مقابله و ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران را به حوزه فضای مجازی و اقدامات سایبری اختصاص داده اند.

مجلس نهم استیضاح وزیر کار را کلید خواهد زد؟

جوان آنلاین نوشت: در روز استیضاح با یک قول همه چیز به نفع دولتی ها تمام شد تا در نهایت نه وزیر استیضاح شود و نه مرتضوی استعفا دهد تا این که دوران حیات مجلس هشتم به پایان نزدیک می شد و می رفت که ماجرای استیضاح به تاریخ بپیوندد.

این پایگاه اینترنتی می افزاید: حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در همین زمینه گفته است قطعأ مجلس نهم به وظیفه قانونی خود در خصوص استیضاح وزیر کار عمل خواهد کرد و استیضاح این وزیر را کلید خواهد زد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه بنده امضای خودم در خصوص استیضاح وزیر کار در مجلس هشتم را پس نگرفته‌ام بیان داشته است: قطعأ مجلس در چارچوب قانون به فعالیت خود ادامه می دهد و استیضاح شیخ الاسلامی را کلید می زند.

واکنش نخست‌وزیر هند به اتهام فساد مالی

سایت الف که خبرهای ملی و بین المللی پیرامون مبارزه با فساد برای آن از اهمیت زیادی برخوردار است گزارش داد: نخست‌وزیر هند اعلام کرد که اگر فعالان ضد فساد در این کشور بتوانند سر سوزنی از اتهام های فساد مالی علیه وی را اثبات کنند، وی از سمت خود استعفا می دهد.

این گزارش می افزاید: خبرگزاری هند نیز عنوان کرد، نخست‌وزیر هند در پاسخ به اتهام‌های فساد مالی علیه خود و اطرافیانش گفت: بگذارید مردم هند در مورد اینکه آیا من و وزرایم اقدامات غیرقانونی انجام داده‌ایم یا خیر، تصمیم‌گیری کنند.

از جمله اتهام‌ها علیه مانموهان سینگ و برخی از مقامات نزدیک به وی مربوط به اقدامات غیرقانونی در وزارت زغال سنگ در زمان ریاست وی در این نهاد دولتی بوده است. منتقدان اعلام کرده‌اند که در زمان ریاست سینگ در این وزارتخانه افراد اقدامات غیرقانونی به نفع خود انجام داده‌اند و سوءاستفاده‌های مالی رخ داده است.

نقش فیس بوک در رواج روابط نامشروع بین جوانان

شفاف گزارش داد: بر اساس تحقیقات از بین 50 دختری که به دنبال آشنایی در فیس بوک با جنس مخالف خود ارتباط برقرار کرده اند بیش 90 درصد آنها به روابط جنسی نامشروع با جنس مخالف آلوده شدند.

علی زکاوتی، جامعه شناس نیز در گفتگو با شفاف بر رواج بعد منفی فیس بوک در جامعه هشدار می دهد. زکاوتی با بیان بحثی به نام سواد رسانه ای از کاربرانی سخن می گوید که بی هیچ هدف و دلیلی وارد این شبکه های اجتماعی می شوند و نبود این سواد و هدف نتیجه ای جز درگیر شدن به مسائل حاشیه ای و مخرب شبکه های اجتماعی ندارد.

دکتر زکاوتی از رواج ارتباطات از طریق اینترنت و شبکه های اجتماعی در حالی سخن می گوید که فرهنگ سازی و اطلاع رسانی که باید پابه پای پیشرفت تکنولوژی انجام شود،صورت نگرفته است وبه گفته وی این اختلاف فاحش رخنه های جدی را ایجاد کرده است که مشکلات پررنگی را در پیش رو خواهد داشت.

چقدر از درآمدهای نفتی صرف سرمایه گذاری شده است؟

فردا نوشت: مرکز پژوهش های مجلس نیز در آخرین گزارش های خود در خصوص نتیجه پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز 1390 نتایج حاصل از سوالی پیرامون اینکه "سفرهای استانی دولت در 6سال گذشته چقدر در رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در استان شما تأثیر گذاشته است؟" آورده است 24درصد تشکل‌های اقتصادی مشارکت کننده در این مطالعه پاسخ دادند تا حدودی، 22درصد پاسخ دادند کم، 32درصد نیز پاسخ دادند خیلی کم و 6درصد تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه، اثر سفرهای استانی دولت در رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در استان خود را زیاد و بسیار زیاد ارزیابی کرده‌اند.

این گزارش همچنین تصریح می کند: به گفته برخی نمایندگان مجلس میزان سرمایه گذاری دولت تنها در یک حوزه نفت و گاز به منفی سه دهم درصد رسیده است. از سوی دیگر به گفته برخی کارشناسان مجموعه سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد، خصوصا از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و عدم پرداخت یارانه بخش تولید، تولید داخلی ایران و صنایع تولیدی را با بحران روبرو کرده است. و باعث سرازیر شدن نقدینگی به بخش های کاذب اقتصادی مثل مسکن، سکه وارز و ... شده است به گونه ای که کارشناسان اقتصادی از شرایط رکود تورمی در ایران خبر می دهند.

نمایش لولوی‌ تحریم؛ نتیجه جلسه‌ عقل کل‌های امریکا واسرائیل!

دیوید کوهن معاون وزیر خزانه‌داری امریکا که وظیفه دوره‌گردی برای وادار کردن کشورها به اعمال تحریم‌های غیرقانونی یک‌جانبه امریکا علیه کشورمان را برعهده دارد، در آستانه دور جدید مذاکرات میان ایران و 1+5 که قرار است کمتر از دو هفته دیگر در پایتخت روسیه برگزار شود، دست به یک ابتکار محیر العقول زد و اعلام کرد که در صورت شکست این مذاکرات، ایران باید آماده تحریم‌های شدیدتر باشد!

به گزارش رجانیوز، کوهن این اظهارات تکراری و نمایشی را در گفت‌وگو با روزنامه صهیونیستی هاآرتص پس از آن اعلام کرد که با مقام‌های امنیتی و نظامی این رژیم از جمله تامیر پاردو رییس موساد، آویو کوخاوی رییس سازمان اطلاعات نظامی ارتش، نیمرود شفرد رییس ستاد برنامه ریزی ارتش، یاکو امیدرور مشاور امنیت ملی دفتر نخست وزیری و نیز با استانلی فیشر رییس کل بانک مرکزی اسرائیل دیدار کرد.

روایت خبرنامه دانشجویان ایران از مدیران قبلا سیاسی حالا فوتبالی!

خبرنامه دانشجویان ایران در گزارشی پیرامون یک چهره سیاسی، صنعتی، ورزشی نوشت: «ع.د» با مدرک دکترای مکانیک به معاونت خبر «خبرگزاری ایرنا» منصوب شد و به دلیل نزدیکی‌اش با اسفندیار رحیم مشایی در فعالیت های انتخاباتی احمدی نژاد حضور فعال داشت و در جای جای کشور با شور و هیجان به مناظرات انتخاباتی می پرداخت. همین نزدیکی وی با مشایی باعث شد در دولت دهم ارتقای شغلی پیدا کند و به عنوان مدیرعامل موسسه صندوق بازنشستگی صنایع «م» منصوب شود؛ جایی که ۴۵ شرکت از شرکتهای تحت پوشش شرکت ملی صنایع مس ایران با سرمایه ای بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال تحت مدیریت آن قرار می گیرد.جایی که بودجه های میلیاردی در آن رد و بدل می شود و البته بطور مستقیم عضو هیئت رئیسه باشگاه مس نیز قرار می گیرد و این می شود سرآغاز ورود «ع.د» به فوتبال.

این گزارش می افزاید: نکته ای که اینجا جای بحث دارد این است که «ع.د» که تا کنون در فعالیتهای رسانه ای بوده است و فعالیت هایش بیشتر در زمینه تبلیغات انتخاباتی احمدی نژاد معین است باید در پست حساسی همچون ریاست صندوق بازنشستگی با آن حجم از سرمایه باشد که البته نزدیکی وی و مشایی گمانه زنی ها را برای سواستفاده از سرمایه های بازنشستگان؛ این قشر زحمتکش بیشتر کند؟

مدیر یاد شده در سال های قبل و در یکی از مناظرات سیاسی خود گفته بود: " این شبکه مدیران که اشرافیت بوروکراتیک را در ایران تاسیس و سازماندهی کردند یک جمع 300 الی 400 نفره اند. اینها به مدت 24 سال مقدرات کشور را در دست داشتند و از منظر اینها آقای دکتر احمدی نژاد جرمش این است که در واقع حکمرانی اینها را تعطیل کردند."