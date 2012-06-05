کندی احداث جاده اهر – تبریز نارضایتی مردم را سبب شده است

به گزارش خبرنگار مهر ، رضا صدیقی پیش از ظهر امروز سه شنبه در جلسه بررسی روند اجرایی بزرگراه اهر – تبریز با اشاره به تصادفات مکرر دراین جاده که در تعطیلات دو روز گذشته نیز بالغ بر 10 نفر جان خود را از دست داده و یا مصدوم شده اند، خواستارتوجه ویژه مسئولان وزارت راه در اختصاص اعتبارات لازم و تسریع در اجرای بزرگراه اهر – تبریز شد.

وی گفت: جاده اهر- تبریز یکی از جاده های پرتردد استان است که روزانه بیش از سی هزار خودرو ازاین جاده عبور می کنند که در تعطیلات آخر هفته این رقم به دو برابر افزایش می یابد.

وی با اشاره به اینکه شهرستان اهر به عنوان مرکز منطقه ارسباران با جاده «اهر – تبریز» که یکی از جاده‌های مهم و ارتباطی استان است که مرکز استان را به منطقه مرزی و استان اردبیل وصل می‌کند یکی از جاده‌های پرتردد و حادثه خیز استان برشمرد که تسریع در اجرای بزرگ‌راه «اهر- تبریز» و واگذاری قطعه سوم به پیمانکار را از خواسته‌های به حق شهروندان اهری برشمرد.

صدیقی با اشاره به مصوبات سفر سوم ریاست جمهوری به آذربایجان و رهاورد این سفر به شهرستان اهر در بخش راه و ترابری گفت: تسریع در عملیاتی کردن بزرگراه «اهر- تبریز» و «‌اهر-باکو» موجب تحول اقتصادی و رونق منطقه ارسباران می‌شود که امیدواریم با توجهات ویژه دولت خدمتگزار و اختصاص اعتبارات لازم این پروژه به زودی عملیاتی شود.

فرماندار اهر همچنین با اشاره به سایر پروژه‌های مصوب سفر ریاست جمهوری و توجه به اینکه این شهرستان یکی از مناطق گردشگری استان است و مناطق نمونه گردشگری «فندقلوی» اهر و «افیل‌بهل» و ساحل سد ستارخان در جاده « اهر- مشگین‌شهر» و «اهر – ورزقان» واقع شده خواستار اختصاص اعتبارات لازم برای تبدیل جاده «اهر – مشگین‌شهر» و «اهر – ورزقان» برای توسعه راه های ارتباطی منطقه شد.

گفتنی است در چند روز گذشته در اثر برخورد پژو 206 با سمند متأسفانه 3 نفر از سرنشینان پژو در اثر آتش سوزی خودرو جان خود را از دست دادند و 3 نفر از سرنشینان سمند نیز مصدوم شده اند.

همچنین، در تصادفی دیگر در اثر برخورد پیکان با کمپرسی 5 نفر از سرنشینان پیکان جان خود را از دست دادند و 2 نفر دیگر نیز مصدوم شدند.