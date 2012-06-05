عذرخواهی تل آویو از ترکیه مشروط به معذرت خواهی آمریکا از پاکستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رونامه حریت، "آویگدور لیبرمن" با بیان این مطلب در ادامه گفت : تا زمانیکه آمریکا از پاکستان معذرت خواهی نکند، اسرائیل به دلیل کشتار 9 شهروند ترک در حمله به کشتی ماوی مرمره در سال 2010 از ترکیه معذرت خواهی نمی کند.

اشاره لیبرمن به کشتار 24 نظامی پاکستانی در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به این کشور در سال گذشته است که موجب بروز تنش در روابط اسلام اباد و واشنگتن شده و از زمان تا کنون پاکستان مسیر انتقال کامیون های ناتو به افغانستان را مسدود کرده و معذرت خواهی آمریکا را لازمه بازگشایی این مسیر اعلام کرده است.

لیبرمن همچنینی گفت : پاکستان خواستار معذرت خواهی آمریکاست و واشنگتن می گوید که چنین چیزی امکان پذیر نیست. بنابراین چه دلیلی دارد که آمریکا به ما فشار بیاورد تا از ترکیه معذرت خواهی کنیم.

ترکیه خواستار معذرت خواهی رژیم صهیونیستی به دلیل کشته شدن 9 شهروند ترک در حمله کماندوهای اسرائیلی به کشتی های حامل کمک های انسان دوستانه به غزه است تا به این ترتیب روابط خود با رژیم صهیونیستی را عادی کند اما تل آویو تا کنون از انجام این کار خودداری کرده است.

لیبرمن در ادامه افزود : نظر اسرائیل در مورد ماجرای ماوی مرمره تغییبر نکرده و تل آویو استفاده از نیروی نظامی را برای دفاع از خود امری قانونی می داند.

وزیرخارجه رژیم صهیونیستی گفت : در مورد ماوی مرمره حق با ما بود و با وجود فشارها شما به دلیل انجام کاری که درست بوده و حق نیز با شما بوده معذرت خواهی نمی کنید.

این سخنان لیبرمن در واکنش به اظهارات چند روز قبل واشنگتن که خواستار عادی شدن روابط آنکارا-تل آویو و همچنین معذرت خواهی اسرائیل از ترکیه شده بود ایراد می شود.