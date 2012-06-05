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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۱

فیروزجاهی در گفتگو با مهر:

180 هزار دانش آموز مازندران اینترنتی ثبت نام شدند

180 هزار دانش آموز مازندران اینترنتی ثبت نام شدند

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد ثبت نام مدارس مازندران گفت: 180 هزار دانش آموز ابتدایی و راهنمایی استان به صورت اینترنتی در مدارس مازندران ثبت نام کردند.

علی فیروز جاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثبت نام مدارس ابتدایی تا پایان خرداد و مدارس راهنمایی و متوسطه 15 تیرماه ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: خانواده های محترم ثبت نام فرزندان خود در مدارس را به روز های پایانی مهلت مقرر موکول نکنند.

فیروزجاهی، رعایت محدوده جغرافیایی برای ثبت نام مدارس را یاد آور شد و افزود: در سازماندهی مدارس نیازمند همکاری همه اولیای گرامی هستیم.

رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش مازندران گفت: تنها هزینه دریافتی به هنگام ثبت نام هزار و 500 تومان مربوط به بیمه و هزینه کتاب است.

دبیر ستاد ثبت نام مدارس استان افزود: ثبت نام در میان پایه ها را مدیران محترم مدارس به انجام می رسانند، مگر آن که دانش آموز از ادامه تحصیل در مدرسه انصراف دهد.

فیروز جاهی گفت: تاکنون 180 هزار نفر از دانش آموزان ثبت نام اینترنتی شدند و دراین زمینه شهرستان گلوگاه همچنان پیشتاز است.

کد مطلب 1619212

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